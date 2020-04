David Rath, bývalý poslanec ČSSD a exhejtman Středočeského kraje, byl odsouzen za korupci k trestu odnětí svobody ve výši sedm let. Vleklá kauza probíhá u soudů od srpna 2013.

David Rath je politik a lékař, v minulosti zastával posty ministra zdravotnictví a hejtmana Středočeského kraje. Poslancem za ČSSD byl v letech 2006 až 2013. V květnu 2012 ze strany odešel. Od roku 1998 do roku 2005 byl prezidentem České lékařské komory.

Od května 2012 je hlavní postavou korupčního skandálu, kvůli kterému byl rok a půl ve vazbě. Soud s Rathem začal 7. srpna 2013 a táhl se do roku 2019. Z vazby byl propuštěn 11. listopadu 2013. Rozsudek padl 23. července 2015, následně byl ale zrušen (viz níže). Soud Ratha odsoudil za zločin přijetí úplatku v pěti případech korupce a manipulace s veřejnými zakázkami k trestu odnětí svobody ve výši 8,5 roku a se zařazením do věznice s dozorem. Státu mělo navíc připadnout téměř 22 milionů korun z majetku, který Rath trestnou činností získal.

Rath trval na své nevině a vyšetřování opakovaně označil za hon na čarodějnice, během vleklého procesu podával řadu stížností, uplatňoval veškeré opravné prostředky, opakovaně se obracel na Nejvyšší i Ústavní soud.

Zadržení a obvinění Davida Ratha

Ve večerních hodinách 14. května 2012 byl David Rath zadržen protikorupční policií a obviněn z přijetí úplatku. Rath tehdy odcházel ze společné schůzky s někdejší ředitelkou kladenské nemocnice Kateřinou Pancovou a bývalým poslancem Petrem Kottem (v průběhu procesu se Pancová s Kottem vzali a nyní se jmenuje Kottová). Exhejtman nesl v rukou krabici, o které tvrdil, že je v ní víno.

Když ji policista otevřel, ukázalo se, že byla plná bankovek, podle policie v ní bylo sedm milionů korun. Podle obžaloby to byl úplatek související se zadáváním veřejných zakázek, což Rath i po vynesení rozsudku odmítá. Policie zadržela Ratha, Kotta i Kottovou.

Jelikož byl Rath dle policie zadržen těsně po činu, nemusel k tomu být vyžádán předchozí souhlas sněmovny. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová tentýž den dala souhlas s vydáním Davida Ratha soudu.

Policie předala státnímu zástupci vyšetřovací spis začátkem března 2013. V kauze bylo obviněno celkem 11 osob. Ovlivňování zakázek ve Středočeském kraji se týkalo modernizací nemocnic, oprav zámku Buštěhrad nebo gymnázia v Hostivici. Jako hlavní důkaz posloužily policejní odposlechy. Podle soudce Roberta Pacovského vše organizovala Kottová s Kottem. Rath o manipulacích věděl a dělil se s nimi o úplatky.

Okresní soud pro Prahu-východ stanovil v březnu 2013 výši kauce, po jejímž složení měl být Rath propuštěn z vazby. Jeho manželka a otec složili částku ve výši dvou milionů korun v polovině března. Státní zástupce Petr Jirát však podal stížnost proti Rathovu propuštění, a tak nakonec rozhodoval Krajský soud v Praze. Důvodem, proč byla po dlouhých měsících čekání schválena kauce, bylo zranění Rathova otce, který si poškodil páteř a jeho stav vyžadoval neustálou pomoc. Krajský soud rozhodl neveřejně v dubnu 2013.

Rath se nakonec dostal na svobodu až 11. listopadu 2013. Ve vazbě strávil 18 měsíců. Během vazby byla zamítnuta jeho žádost o propuštění z vazby, toto rozhodnutí však zrušil Ústavní soud a Rath následně obdržel od státu odškodnění.

Soudní proces u Krajského soudu v Praze začal v srpnu 2013 a skončil v červenci 2015. Vrchní soud v Praze ovšem zrušil v prosinci 2016 rozsudky nad Rathem a dalšími obžalovanými z důvodu nezákonnosti odposlechů. Po stížnosti ministra spravedlnosti Nejvyšší soud v květnu 2017 odposlechy připustil jako zákonné. Po dalším rozsudku v létě 2018 a Rathově odvolání dne 26. června 2019 Vrchní soud v Praze potvrdil Rathovu vinu. Trest byl pozměněn na sedm let odnětí svobody a peněžitý trest ve výši 10 milionů Kč.

David Rath nastoupil výkon trestu 7. října 2019 ve vězení v Teplicích. V prosinci téhož roku podal dovolání k Nejvyššímu soudu proti svému sedmiletému trestu za korupci.

Politické souvislosti

David Rath byl poslancem za ČSSD v letech 2006 až 2013. V roce 2008 se stal hejtmanem Středočeského kraje. Po volbách v květnu 2010 si ponechal obě funkce. V souvislosti se zadržením však o post hejtmana přišel a po krajských volbách v říjnu 2012 se do čela kraje dostal Josef Řihák z ČSSD.

Rath zůstal poslancem až do rozpuštění sněmovny v srpnu 2013. Plat a náhrady pobíral jako poslanec dokonce i v době, kdy byl ve vazbě. Novela zákona, kterou schválila v únoru Poslanecká sněmovna, má odsouzeným k nepodmíněnému trestu odnětí svobody či osobám v ústavním ochranném léčení nebo zabezpečovací detenci příjem zrušit. Rath by však musel být nejprve pravomocně odsouzen.

V minulosti byl David Rath ministrem zdravotnictví ve vládě Jiřího Paroubka a pod vedením Bohuslava Sobotky stínovým ministrem zdravotnictví.

V letech 1991 až 1994 byl členem ODS. Do ČSSD vstoupil v roce 2006 a stranu opustil krátce po svém zadržení v květnu 2012.

David Rath vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK. Je ženatý, má dva syny.