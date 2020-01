Miloš Zeman byl v roce 2013 zvolen v historicky první přímé volbě prezidentem republiky. Úřadu se ujal 8. března 2013. Druhé funkční období započal o pět let později, 8. března 2018.

Miloš Zeman byl v roce 2013 zvolen v historicky první přímé volbě prezidentem republiky. Úřadu se po Václavu Klausovi ujal 8. března 2013, a stal se tak třetím prezidentem ČR. V době svého nástupu do funkce byl třetím nejstarším prezidentem v historii, starší byli jen Ludvík Svoboda a T. G. Masaryk. Prezidentské křeslo obhájil i o pět let později a druhé funkční období započal 8. března 2018.

Politické názory

Zpočátku se Miloš Zeman od Václava Klause výrazně lišil svým postojem k Evropské unii. Označoval se za eurofederalistu, v roce 2008 dokonce prohlásil, že by si přál, aby postupně vznikly Spojené státy evropské s jednotnou zahraniční, obrannou a další politikou. Příliš však nespěchá na přijetí eura, jak potvrdil během předvolebních debat. Pokud by se EU měla rozšiřovat, pak byl pro vstup Chorvatska (členem EU od července 2013), případně Srbska (v roce 2009 podalo kandidaturu a pravděpodobně se stane členem EU v roce 2025).

Ohledně boje s korupcí vidí jako nejpřínosnější řešení prosazení zákona o prokázání původu příjmů a majetku, včetně možnosti zabavení nelegálně nabytého majetku.

V době migrační krize roku 2015 - už jako prezident - varoval před uprchlickou vlnou a stavěl se na stranu odpůrců migrace. Následně kritizoval tehdejší vládu Bohuslava Sobotky, že se ostřeji nevymezila v EU vůči kvótám na přerozdělování uprchlíků. Rovněž prohlásil, že migrační vlnu považuje za organizovanou invazi, za kterou stojí egyptské Muslimské bratrstvo.

Politická kariéra

Během Pražského jara vstoupil do KSČ, ze které ho ale po dvou letech vyloučili. Posléze pracoval v bance a jako prognostik. Zásadně se začal v politice Miloš Zeman angažovat během sametové revoluce. V roce 1990 usedl za Občanské fórum do Sněmovny národů Federálního shromáždění. O dva roky později vstoupil do ČSSD, aby se zanedlouho stal jejím předsedou (ve funkci 1993-2001) a je označován za hlavní sílu, která dovedla ČSSD k masovému úspěchu ve volbách.

Po volbách v roce 1996 usedl do křesla předsedy Poslanecké sněmovny, po předčasných volbách v roce 1998 se stal premiérem. Ve funkci vydržel celé čtyři roky, podíl na tom má i opoziční smlouva s ODS, která bránila opoziční straně ve vyvolání nedůvěry. Poté předal moc v ČSSD Vladimíru Špidlovi. Zemanovo vládnutí však za sebou zanechalo několik problematických bodů, jemu samotnému se nikdy nic neprokázalo. Šlo o bamberskou aféru (financování strany výměnou za výhodné ovlivňování ekonomiky), Olovo (kompromitující dokument na stranickou kolegyni Petru Buzkovou) nebo kufříkovou aféru (falešné dokumenty k diskreditaci BIS a ministerstva vnitra).

Ještě v roce 2003 se ucházel o post prezidenta, ale volba pro něj skončila fiaskem, protože nezískal ani podporu všech členů ČSSD.

Poté oznámil, že se stahuje z veřejného života, ale čas od času komentoval politiku z Vysočiny, kam přesídlil. S ČSSD se rozloučil definitivně v roce 2007, kdy ze strany vystoupil, především kvůli rozepřím s Jiřím Paroubkem.

Návrat do politiky ohlásil v roce 2009. Stal se předsedou Strany práv občanů - zemanovci a v roce 2010, kdy se konaly volby do poslanecké sněmovny, se postavil do čela její kandidátky v Ústeckém kraji.

Strana získala 4,33 % hlasů a do sněmovny se nedostala. Po neúspěchu Zeman oznámil rezignaci na předsednickou funkci. Na mimořádném sjezdu strany pak získal titul čestného předsedy, který si ponechal i po zvolení prezidentem.

Prezidentské volby 2013

Do boje o Hrad se rozhodl vstoupit v únoru 2012. Do 6. listopadu 2012, kdy byla uzávěrka přihlášek na prezidentskou kandidaturu, dokázal jeho tým nasbírat pod petici 105 tisíc podpisů občanů (podmínkou bylo 50 tisíc), a Zeman se tak stal oficiálním kandidátem.

První kolo voleb proběhlo 11. a 12. ledna 2013 a Miloš Zeman v něm se ziskem 24,21 % hlasů zvítězil. Ve druhém kole, které se konalo 25. a 26. ledna a v němž o přízeň voličů soupeřil s Karlem Schwarzenbergem, získal téměř 55 % hlasů. Volební účast v prvním kole přesáhla 61 %, ve druhém kole přišlo k urnám 59,11 % oprávněných voličů.

Prezidentského úřadu se Miloš Zeman ujal 8. března 2013, kdy ve Vladislavském sále na Pražském hradě složil ústavou předepsaný prezidentský slib. Zeman po zaznění české státní hymny v prvním prezidentském projevu řekl, že nebude podporovat žádnou politickou stranu, a uvedl, že Hrad pod jeho vedením bude "neutrální pole pro diskusi všech politických stran". Nejtvrdší kritiku napnul ke "kmotrovským mafiím", neonacistickým organizacím a velké části médií, která se podle něj soustředí na "vymývání mozků". Za kritiku novinářů sklidil Zeman potlesk na otevřené scéně, jediný za celý projev. Ten jako - podle svých slov - "tolerantní ateista" zakončil modlitbou. U sochy TGM Zeman prohlásil, že je třeba navazovat na masarykovské republikánské tradice a že v naší ústavě stále existují monarchistické prvky jako třeba amnestie a milosti. "Těchto práv se dobrovolně vzdám," uvedl nový český prezident.

Nový začátek Strany práv občanů

V předčasných volbách do Poslanecké sněmovny, které se konaly v říjnu 2013, utrpěla SPOZ drtivou porážku. Získala pouze 1,51 % hlasů.

I když možná některé z vás to bude bolet - prosím vás, abyste odstranili z názvu naší strany slovo zemanovci, protože to, k čemu byla tato strana trvale vytvořena, bylo hájení práv občanů, nikoli hájení práva jednoho člověka Miloš Zeman

SPOZ se proto rozhodla pro "restart" a do svého čela zvolila Jana Velebu, bývalého prezidenta Agrární komory ČR. Strana vyměnila téměř celé vedení a navíc z názvu vypustila slovo zemanovci, o což požádal sám Miloš Zeman, který zůstal čestným předsedou.

Prezidentské volby 2018 a druhý mandát prezidenta ČR



Z prvního kola prezidentské volby v roce 2018, jež se konalo 12. a 13. ledna, postoupil z devíti kandidátů do druhého kola dosavadní prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Ve druhém kole - 26. a 27. ledna - pak o 152 184 hlasů (2,74 procentního bodu) zvítězil Miloš Zeman. V prvním kole byla volební účast 61,92 %, v kole druhém pak 66,6 %.

Samotnou inauguraci Miloše Zemana pro druhé prezidentské období provázely kontroverze ohledně pozvaných a nepozvaných hostů, někteří pak při projevu prezidenta dali svůj nesoulad najevo odchodem ze sálu.

I druhý Zemanův prezidentský mandát se nese ve znamení urážek novinářů i poněkud nestandardních interpretací ústavy (viz vleklé odvolání ministra kultury a jmenování nového v létě 2019). Miloš Zeman se i nadále vyznačuje svéráznou zahraniční politikou (na česko-čínském hospodářském fóru se zastal čínské společnosti Huawei, považované některými západními zeměmi za bezpečnostní riziko vzhledem k napojení na čínskou vládu; poslední výroky směrem k Číně však naznačují jisté ochladnutí oproti prohlášením z roku 2014, kdy řekl, že se přijel do Číny učit, jak stabilizovat společnost). Občanské protesty a demonstrace pak vyvolalo jeho jmenování Marie Benešové, členky prezidentova poradního týmu, ministryní spravedlnosti ve vládě Andreje Babiše v dubnu 2019.

Osobní život

Miloš Zeman vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor národohospodářské plánování.

Je podruhé ženatý, a to s Ivanou Zemanovou. Z prvního manželství má syna Davida, ze současného svazku dceru Kateřinu.