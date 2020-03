ČSSD - Česká strana sociálně demokratická

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) je česká levicová sociálnědemokratická parlamentní strana. Zároveň jde o nejstarší politickou stranu u nás.

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) je česká levicová sociálnědemokratická parlamentní strana. Jejím předsedou je Jan Hamáček, ministr vnitra v kabinetu Andreje Babiše.

V Evropském parlamentu je ČSSD členem Strany evropských socialistů (PES).

Vznik strany:

Sociální demokracie byla založena roku 1878 v břevnovské hospodě U Kaštanu v Praze. V roce 1920 se od ní oddělilo marxistické křídlo, z něhož později vznikla komunistická strana. Po skončení druhé světové války na jaře 1945 obnovila svou činnost jako jedna ze složek Národní fronty. Spor mezi přívrženci spolupráce s komunisty a zastánci ideové samostatnosti vyvrcholil v únoru 1948, kdy zvítězila první skupina, stranu zlikvidovala a splynula s KSČ. Část členů emigrovala a v Londýně založila exilovou stranu. Po listopadu 1989 strana svoji činnost obnovila.

ČSSD po roce 1989:

Obnovovací sjezd strany se uskutečnil v březnu 1990 a navázal na tradice předválečné ČSDSD. V roce 1993 změnila strana název na Českou stranu sociálně demokratickou (ČSSD) a jejím předsedou byl po Jiřím Horákovi zvolen Miloš Zeman. Pod jeho vedením se ČSSD ve volbách 1996 stala druhou nejsilnější stranou, hned po ODS.

V předčasných volbách roku 1998 sociální demokraté zvítězili a sestavili menšinový kabinet v čele s premiérem Zemanem, jehož chod zajistila neblaze proslulá opoziční smlouva s ODS, vedenou Václavem Klausem. V parlamentních volbách 2002 ČSSD také získala nejvíce voličských hlasů, do vlády šla v koalici s lidovci a US-DEU, předsedou vlády se stal Vladimír Špidla, od roku 2001 předseda sociálních demokratů. Koalice měla křehkou většinu 101 hlasů.

Po neúspěchu v evropských volbách Špidla odstoupil a nahradil ho mladý a nadějný Stanislav Gross. Ten však z vrcholové funkce po necelém roce (v dubnu 2005) odstoupil kvůli nevyjasněnému financování svého bytu. Preference strany vytáhl nahoru nový předseda, Jiří Paroubek, v letech 2005 až 2006 premiér ČR.

Další vlády už sestavovala ODS v čele s Mirkem Topolánkem. V roce 2010 ČSSD vyhrála parlamentní volby, ale pro levicovou vládu nenašla partnery, Paroubek bezprostředně po volbách rezignoval, v čele strany stanul Bohuslav Sobotka. Strana setrvala v opozici, vládu sestavil Petr Nečas, předseda ODS.

Lánský puč

ČSSD, vedená Bohuslavem Sobotkou, se v říjnu 2013 stala vítěznou stranou v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny. Pro ČSSD hlasovalo 20,45 % voličů a strana ve sněmovně získala 50 mandátů. Den po předčasných volbách předsednictvo ČSSD vyřadilo Bohuslava Sobotku z vyjednávacího týmu o budoucí vládě a vyzvalo ho k rezignaci na post předsedy strany. O usnesení se hlasovalo veřejně a jmenovitě. Pro se vyslovilo 20 ze 33 členů předsednictva. Sobotka však odejít odmítl a jednání svých oponentů v čele s Michalem Haškem označil za pokus o puč.

Následně se do médií dostala zpráva, že se pět členů ČSSD sešlo v sobotu večer po vyhlášení volebních výsledků s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Této schůzky se zúčastnil Michal Hašek, Jeroným Tejc, Zdeněk Škromach, Milan Chovanec a Jiří Zimola. Podle Sobotkových stoupenců uvnitř strany měl být v Lánech dohodnut plán, jak ho sesadit. Předseda strany poté požadoval, aby tzv. pučisté vyvodili politické důsledky a odešli z vedení ČSSD. Pod tlakem tak čtyři z nich skutečně učinili, pouze Chovancovu rezignaci na post místopředsedy strany Sobotka nepřijal.

V neděli 10. listopadu 2013 zasedal ústřední výkonný výbor, který rozhodl, že Sobotka je kandidátem strany na premiéra a povede povolební vyjednávání o sestavení nové vlády. ČSSD se na vládě dohodla s hnutím ANO a s lidovci.

Parlamentní volby 2017 přinesly ČSSD nejnižší výsledek v polistopadové historii, pouhých 7,27 procenta (15 mandátů). Přesto se nakonec stala vládní stranou, když - za stranických názorových neshod - přistoupila na nabídku vítězného ANO. Tento menšinový kabinet premiéra Andreje Babiše vládne za tiché podpory KSČM.

Od února 2018 vede sociální demokraty Jan Hamáček, současně ministr vnitra v Babišově vládě.

Počet členů:

ČSSD měla k roku 2009 necelých 25 tisíc registrovaných členů, to byl co do počtu osob se stranickou knížkou vrchol v polistopadové historii strany. Údaje k roku 2017 hovoří o 19 tisících a z července 2019 už o 13 tisících členů.

Zastoupení ve vládách samostatné ČR:

22. srpna 1998 - 15. července 2002 - menšinová vláda ČSSD v čele s Milošem Zemanem.

15. července 2002 - 4. srpna 2004 - vláda premiéra Vladimíra Špidly (ČSSD); 11 ministrů za ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU po třech.

4. srpna 2004 - 25. dubna 2005 - vláda premiéra Stanislava Grosse (ČSSD); ČSSD 12 ministrů, KDU-ČSL a US-DEU po třech.

25. dubna 2005 - 4. září 2006 - vláda premiéra Jiřího Paroubka (ČSSD); ČSSD 12 ministrů, KDU-ČSL a US-DEU po třech.

29. ledna 2014 - 13. prosince 2017 - vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD); ČSSD devět ministrů, ANO sedm ministrů, KDU-ČSL tři ministry.

27. června 2018 - doposud - vláda premiéra Andreje Babiše (ANO);

Volby do Poslanecké sněmovny:

1992 - Volby do ČNR (předchůdkyně sněmovny); ČSSD skončila na třetím místě a dostala 6,53 procenta hlasů (16 mandátů).

1996 - ČSSD byla druhá za ODS (26,44 procenta, 61 mandátů).

1998 - ČSSD zvítězila před ODS (32,31 procenta, 74 mandátů).

2002 - ČSSD zvítězila před ODS (30,20 procenta, 70 mandátů).

2006 - ČSSD byla druhá za ODS (32,32 procenta, 74 mandátů).

2010 - ČSSD zvítězila před ODS (22,08 procenta, 56 mandátů).

2013 - ČSSD zvítězila před ANO 2011 (20,45 procenta, 50 mandátů).

2017 - ČSSD byla šestá z devíti subjektů, které se dostaly do sněmovny; (7,27 %, 15 mandátů)