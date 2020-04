Marie Benešová byla v Rusnokově kabinetu ministryní spravedlnosti a od dubna 2019 tento post zastává podruhé, tentokrát ve vládě Andreje Babiše.

Marie Benešová je právnička, bývalá státní zástupkyně, mezi lety byla 2007 a 2013 členkou ČSSD a posléze poslankyně zvolená za sociální demokraty jako nestraník. Dvakrát byla jmenována ministryní spravedlnosti, stala se v pořadí 14. a 19. šéfkou tohoto resortu v historii samostatné ČR.

Kauza "justiční mafie"

V letech 2006 až 2010 působila ve stínové vládě ČSSD jako stínová ministryně spravedlnosti. Marie Benešová je autorkou pojmu "justiční mafie". Jako "justiční mafii, která se snaží justici plně ovládnout, aby sloužila v zájmu vládnoucí garnitury" označila v souvislosti s tehdejší kauzou Jiřího Čunka tehdejší nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou, exministra spravedlnosti Němce či místopředsedu Nejvyššího soudu Pavla Kučeru. Kauza, jakožto spor o ochranu osobnosti, několik let zaměstnávala soudy. Spor nakonec skončil dohodou a smírem.

Poprvé ministryní

V březnu 2011 byla na sjezdu ČSSD zvolena 376 hlasy místopředsedkyní strany. Sociální demokracii se tak podařilo naplnit minimální kvótu počtu žen ve vedení. V roce 2013 však funkci neobhájila.

Od července 2013 do ledna 2014 působila jako ministryně spravedlnosti ve vládě Jiřího Rusnoka. V srpnu Rusnokovi poslanci nezískali důvěru Poslanecké sněmovny a až do jmenování řádné vlády Bohuslava Sobotky řídili stát v demisi. Na ministerstvu Benešovou vystřídala Helena Válková za hnutí ANO.

Benešová kvůli působení v úřednické vládě pozastavila členství v ČSSD. Aby však mohla kandidovat za sociální demokracii v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny, musela ze strany vystoupit. Nesplňovala totiž podmínku danou stanovami ČSSD, podle které musí být ve straně minimálně po dobu šesti let. Za sociální demokracii proto kandidovala jako nestraník. Benešová obsadila páté místo kandidátky v Ústeckém kraji a do sněmovny se dostala.

Podruhé ministryní

Roku 2013 byla jmenována poradkyní prezidenta Miloše Zemana. Ve sněmovních volbách v roce 2017 nekandidovala, z parlamentní politiky odešla. Ne však nadlouho.

Od konce dubna 2019 je ministryní spravedlnosti v kabinetu Andreje Babiše. Její jmenování prezidentem Milošem Zemanem vyvolalo občanské protesty.

Vzdělání a kariéra

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Začínala na kladenské okresní prokuratuře, kde za normalizace dvakrát odmítla vstoupit do KSČ. Po sametové revoluci se i díky tomu dostala na stáž na generální prokuratuře. Z pražského vrchního státního zastupitelství odešla v roce 1996 kvůli výhradám k tehdejšímu šéfovi Liboru Grygárkovi a začala se věnovat advokacii.

Do čela Nejvyššího státního zastupitelství ji o tři roky později přivedl ministr spravedlnosti a velký vzor Benešové Otakar Motejl. Ve funkci musela skončit v roce 2005 po sporech s novým ministrem Pavlem Němcem (US-DEU).