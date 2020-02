Marian Jurečka

Bývalému filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi se cestou od soudu do vězení přitížilo a musel být převezen do nemocnice. Stalo se tak poté, co jej porota v pondělí uznala vinným ze sexuálního napadení a z lehčí formy znásilnění, za což mu hrozí až 29letý trest vězení. Dnes o tom informovala agentura Reuters.