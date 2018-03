Daňová sleva na dítě 2017 a 2018 a daňový bonus

AKTUALIZOVÁNO 1. 2. 2018

Počínaje příjmy za leden 2017 se tato daňová sleva opět zvyšuje, další zvýšení přichází od roku 2018.

Sleva na vyživované děti ve společné domácnosti - oficiálně nazývaná daňové zvýhodnění - opět stoupla.

Pro příjmy za rok 2017 ještě zůstává daňová sleva na první dítě na 13 404 korunách ročně, ale u druhého dítěte se zvyšuje o 200 korun měsíčně na 19 404 korun ročně, u třetího a každého dalšího dítěte pak o 300 korun měsíčně na 24 204 korun ročně. Tyto částky lze využít v nejbližším daňovém přiznání.

Pro příjmy za rok 2018 pak stoupá i na první dítě - o 150 korun měsíčně na 15 204 korun ročně. Vyšší daňové zvýhodnění na první dítě se u zaměstnanců poprvé projevilo ve výplatě za leden 2018, u OSVČ až v daňovém přiznání podávaném na začátku roku 2019.

Zvyšování daňové slevy na vyživované dítě (roční částka za zdaňovací období)

na první dítě na druhé dítě na třetí a každé další

za rok 2014 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč za rok 2015 13 404 Kč 15 804 Kč 17 004 Kč za rok 2016 13 404 Kč 17 004 Kč 20 604 Kč za rok 2017 13 404 Kč 19 404 Kč 24 204 Kč za rok 2018 15 204 Kč 19 404 Kč 24 204 Kč

Nárok na daňovou slevu na dítě

Podmínkou pro využití slevy je, že jde o takzvané vyživované dítě, žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost - například cestování po světě - vás nicméně o slevu nepřipraví.

Na slevu máte nárok jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku splňujete obě podmínky ("vyživování" a společná domácnost). V měsíci, kdy se dítě narodilo, lze slevu uplatnit vždy. Například při porodu na konci srpna si tedy můžete z daní odečíst pět dvanáctin roční slevy.

Jestliže dítě v jedné domácnosti vyživuje více poplatníků (typicky matka a otec), může daňové zvýhodnění na stejné dítě uplatnit v tomtéž kalendářním měsíci nebo roce jen jeden z nich.

Málo známou možností je, že daňové zvýhodnění na dítě můžou uplatnit například i babička nebo dědeček, jestliže rodiče dítěte nemají příjmy, z nichž by mohli toto zvýhodnění uplatnit (a naopak prarodiče takové příjmy mají).

Za "vyživované" se považuje především dítě, které je nezletilé (tedy do dovršení 18 let věku). Hranici lze posunout až do dovršení 26 let, jestliže se dítě "soustavně připravuje na budoucí povolání" nebo když nemůže studovat nebo pracovat kvůli nemoci, úrazu či dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Za "soustavnou přípravu na budoucí povolání" se v zásadě považuje studium na středních a vysokých školách v České republice nebo i v cizině, pokud je rozhodnutím ministerstva školství postaveno na roveň studia v ČR.

Výjimkou je dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na středních (nikoliv vysokých) školách, je-li student v době takového studia výdělečně činný (kromě takzvaných dohod) nebo má-li nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Druhou výjimkou je studium za trvání služebního poměru (pozor, pracovní poměr nevadí).

Slevu tedy lze uplatnit například i na dvaadvacetileté "dítě", pokud standardně studuje vysokou školu - nezávisle na tom, že si při studiu přivydělává. Podmínkou však je, že žije v domácnosti s tím, kdo si slevu uplatňuje.

Omezení slevy na dítě pro OSVČ

Tuto slevu si opět mohou odečítat i podnikatelé, kteří používají výdajové paušály. Současně ale dochází ke snížení limitu pro využití výdajových paušálů na polovinu oproti dřívějšku (samotná procentní výše paušálů se nemění). U příjmů za rok 2017 si podnikatelé mohou vybrat, zda využijí dosavadní systém (vyšší limit na paušály, ale beze slev), nebo nový (nižší limit, ale se slevami). Počínaje příjmy za rok 2018 už platí jen nový systém.

Daňový bonus

Zatímco běžné slevy (na poplatníka, manželku, studenta či zdravotně postiženého) si můžete odečíst od daně jen do výše vypočtené daňové povinnosti, u "slevy na dítě" lze využít i daňový bonus.

Pokud se po odečtení slevy z vaší daňové povinnosti dostanete "do minusu" (nárok na daňové zvýhodnění je vyšší než původně vypočtená daňová povinnost), stane se vzniklý rozdíl takzvaným daňovým bonusem.

Díky bonusu nejenže státu nezaplatíte žádné daně, ale ještě od něj něco získáte. Maximálně můžete za rok 2017 dostat 60 300 korun, minimálně stovku (vychází-li vám bonus nižší než 100 korun, nedostanete nic). Tato maximální hranice se oproti předchozímu roku nezvyšuje.

Daňový bonus však může uplatnit jen ten, kdo si za rok 2017 vydělal alespoň 66 000 ročně. Tato částka oproti předchozímu roku stoupla v souvislosti se zvýšením minimální mzdy. Do limitu se počítají pouze příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu nebo z kapitálového majetku. Pro příjmy za rok 2018 se pak částka zvyšuje na 73 200 korun.

Omezení daňového bonusu

Počínaje příjmy za rok 2018 se omezí okruh příjmů, které se do tohoto limitu počítají. Zařadit půjde jen výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, už nikoliv o příjmy z nájmu nebo kapitálového majetku. Ministerstvo financí tak chce omezit jejich umělé navyšování - hlavně díky fiktivnímu nájmu se totiž k bonusu dostává více lidí.