Rodičovský příspěvek 2020

Nárok na rodičovský příspěvek má jeden z rodičů, a to na nejmladší dítě v rodině, nejdéle do čtyř let věku dítěte.

Pokud si matka platila nemocenské pojištění, obvykle po porodu nejdříve čerpá peněžitou pomoc v mateřství a teprve zhruba od šestého měsíce pak rodičovský příspěvek.

Od 1. ledna 2020 byl rodičovský příspěvek navýšen z 220 tisíc na 300 tisíc korun (v úhrnu za celou dobu pobírání rodičovského příspěvku na jedno dítě), a to pro rodiče, kteří aktivně čerpají tento příspěvek na dítě mladší 4 let k 1. lednu 2020, a pro rodiče, kteří začnou rodičovský příspěvek čerpat kdykoli od tohoto data. Na vícerčata je rodičovský příspěvek nyní 450 000 korun (jde o nárůst o 120 tisíc).

Rychlost čerpání rodičovského příspěvku

Od roku 2018 skončila maximální možná výše příspěvku za měsíc, která do té doby činila 11 500 korun. Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celkovou částku vyčerpat rychleji než do konce druhého roku dítěte, jak tomu bylo dříve.

Minimální doba, za kterou může být rodičovský příspěvek vyčerpán, nově dosahuje jen šest měsíců. Rychlejší čerpání je i nadále navázáno na velikost příjmů. Zůstává totiž limit, podle něhož měsíční výše rodičovského příspěvku nesmí být vyšší než 70 procent vyměřovacího základu - tedy zjednodušeně hrubého měsíčního výdělku.

Zároveň se od roku 2018 uvolnily dosud přísné podmínky čtyřletého čerpání pro rodiny, které nedosáhly na peněžitou podporu v mateřství. Tedy zjednodušeně řečeno, pokud si rodič neplatil nemocenské pojištění - typicky podnikatelé, studenti nebo nezaměstnaní.

Do roku 2018 platilo, že kdo kvůli tomu nedosáhl na peněžitou pomoc v mateřství, která se pobírá těsně před porodem a po porodu, musel 220 tisíc korun rodičovského příspěvku vyčerpat jen podle předem daného scénáře - konkrétně 7600 korun měsíčně do konce devátého měsíce věku a následně 3800 korun měsíčně do čtyř let věku dítěte. Od roku 2018 si tito rodiče mohli volit čerpání příspěvku až do výše 7600 korun, a zkrátit si tak celkovou dobu čerpání nejvíce na tři roky.

Od ledna 2020 se tento limit zvýšil na 10 000 Kč měsíčně (u vícerčat 15 000 Kč). Minimální doba, za kterou je možné příspěvek vyčerpat, je tak nastavena na 30 měsíců.

Více času "v jeslích"

Poslanci schválili také navýšení počtu hodin - na 92 hodin měsíčně, které mohou děti do dvou let strávit ve školce, dětské skupině nebo jiné formě hlídání, aniž by přitom rodiče přišli o nárok na rodičovský příspěvek. Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje.