Výdajové paušály OSVČ 2019 a 2020

Osoby samostatně výdělečně činné (klasičtí živnostníci, ale také třeba svobodná povolání, soukromí zemědělci nebo lidé s příjmy z pronájmu) se už od roku 2005 můžou rozhodnout, jestli si povedou standardní daňovou evidenci či účetnictví, nebo se rozhodnou pro takzvané výdajové paušály.

V prvním případě si musejí shromažďovat všechny doklady o příjmech a výdajích a následně je zpracovávat.

Druhá varianta - paušály - je mnohem jednodušší, protože tato administrativa odpadá a vychází se z fikce, že daňově uznatelné náklady (související s dosažením a udržením zisku) tvoří určité procento z příjmů.

Paušály však můžou být nevýhodné pro podnikatele, kteří ve skutečnosti měli v daném roce ještě vyšší výdaje.

Výše výdajových paušálů

Na samotné procentní výši paušálů pro jednotlivé skupiny OSVČ se v roce 2019, resp. 2020, nic nemění. Následující paušály lze tedy využít i pro zdaňovací období roku 2019:

Řemeslné živnosti: 80 %

Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství: 80 %

Ostatní živnosti: 60 %

Svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů: 40 %

Příjmy z pronájmu: 30 %

Omezení výdajových paušálů v letech 2017 a 2018

Systém od roku 2017 do roku 2019 snižoval limit pro využití výdajových paušálů. Zatímco do té doby je šlo využít pro příjmy nepřesahující dva miliony korun ročně, nově to byla jen polovina. Například řemeslníci, kteří si dosud díky 80% paušálu mohli takto odečíst až 1,6 milionu korun, si odečetli maximálně 800 tisíc korun.

Změny 2019 - návrat k vyšším limitům pro daňové paušály

Za rok 2018 bylo tedy možné paušální výdaje počítat maximálně z částky jeden milion korun, za rok 2019 je to nově z částky dva miliony korun. Od roku 2019 se vrací výdajové paušály na původní výši. Navíc lze při jejich použití uplatnit slevu na manželku i daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Řemeslníci, kteří si při 80% paušálu dosud mohli odečíst výdaje v maximální částce 800 tisíc korun, si nově odečtou až 1,6 milionu. U 60% výdajového paušálu je možné nejvýše odečíst 1 200 000 korun, u 40% výdajového paušálu 800 000 korun, u 30% paušálu maximálně 600 000 korun.

Starý systém (do roku 2017) umožňoval využít paušály u všech skupin OSVČ na příjmy nepřesahující dva miliony korun ročně. Výdaje paušálem tak šlo uplatnit nejvýše do částky 1,6 milionu u skupiny podnikatelů patřící pod 80% paušál, do částky 1,2 milionu u skupiny podnikatelů patřící pod 60% paušál, do částky 800 tisíc korun u skupiny podnikatelů patřící pod 40% paušál a do částky 600 tisíc korun u skupiny podnikatelů patřící pod 30% paušál. Při použití starého systému nešlo současně uplatnit slevu na dítě nebo na manžela/manželku (nebyly-li příjmy z podnikání pouze vedlejší).

U příjmů za rok 2017 si podnikatelé mohli ještě vybrat, zda využijí starý systém (vyšší limit na paušály, ale beze slev), nebo nový (nižší limit, ale se slevami).