Daňová sleva na studenta 2020

Člověk, který se "soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem", si může odečíst z daně až 4020 korun ročně. Oproti předchozím letům se sleva nezměnila.

Nárok na slevu má do dovršení věku 26 let (případně až do 28 let, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu).

Slevu může uplatnit jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku splňoval uvedené podmínky. Za každý měsíc jde o jednu dvanáctinu, tedy 335 korun.

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se v zásadě považuje studium na středních a vysokých školách v České republice nebo i v cizině, pokud je rozhodnutím ministerstva školství postaveno na roveň studia v ČR.

Výjimkou, kdy student nemá nárok na tuto slevu, je dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na středních (nikoliv vysokých) školách, je-li v době takového studia výdělečně činný (kromě takzvaných dohod) nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

Druhou výjimkou vylučující tuto slevu je studium za trvání služebního poměru (běžný pracovní poměr sám o sobě nevadí).

Slevu pro studenta může uplatnit student se zdanitelnými příjmy bez ohledu na to, že jeho rodič současně ve svém přiznání využije "slevu na dítě".

Občas studenti uplatní jen slevu pro studenta a zapomenou se přihlásit také o (základní) slevu na poplatníka. Nárok přitom mají na obě. Případně i na další slevy - vzájemně se tedy neruší, ale sčítají.

