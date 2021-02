Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a bezpečnost, včetně dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Do jeho působnosti spadají matriky, sdružování v politických stranách a hnutích, povolování pobytu cizincům, požární ochrana, územní členění státu atd.

Oblast působnosti:

Ministerstvo vnitra je nadřízeno Policii ČR, řídí Hasičský záchranný sbor ČR, plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení, správního trestání a spisové služby v oblasti výkonu veřejné správy svěřené orgánům územní samosprávy a v oblasti služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Ministerstvo dále zajišťuje komunikační sítě pro Policii ČR, složky integrovaného záchranného systému a územní orgány státní správy, podílí se rovněž na spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol.

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro:

- veřejný pořádek

- dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu

- jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla

- sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem

- veřejné sbírky, archivnictví a spisovou službu

- zbraně a střelivo

- požární ochranu

- cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků

- územní členění státu

- státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla a zřizování, uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů

- státní symboly

- volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu konané na území České republiky a volbu prezidenta republiky

- krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém

- oblast elektronického podpisu

- oblast informačních systémů veřejné správy

Ministerstvo vnitra ČR sídlí v Praze na Letné, na adrese Nad Štolou 936/3.