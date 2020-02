Porodné 2020 - kdo má nárok na porodné

Porodné je jednorázová dávka pro rodiny či samoživitele s nízkými příjmy. Stát jejím prostřednictvím přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého dítěte, případně s jeho převzetím do trvalé péče.

Podmínky nároku na porodné definuje zákon o státní sociální podpoře.

Porodné se vyplácí na první i na druhé dítě. Zatímco u prvního dítěte činí částka porodného 13 tisíc korun, u druhého jde "jen" o 10 tisíc.

V případě narození prvorozených dvojčat nebo jiných vícerčat je to 23 000 korun (tedy součet částek za první a druhé dítě). Pokud už doma jedno dítě máte a narodí se vám dvojčata, dostanete jen 10 tisíc.

Kalkulačka pro výpočet porodného

Nárok na porodné mají pouze rodiny s příjmy do 2,7násobku životního minima rodiny. A to v roce 2020, stejně jako v roce předchozím, činí pro jednotlivce 3410 korun, tedy například u samoživitelky. Pokud jsou v rodině dva, jde o částku 3140 pro první osobu v domácnosti a 2830 pro druhou a další osobu v domácnosti. U dalších dětí v rodině je životní minimum od 1740 do 2450 podle věku.

Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Započítává se příjem za kalendářní čtvrtletí předcházející čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo.

Při narození druhého dítěte se do životního minima rodiny počítají už dvě děti. Pokud je první z nich mladší šesti let, mají na porodné u druhého dítěte nárok rodiny s příjmem do 25 515 korun měsíčně, u matky-samoživitelky do 17 874 korun. V případě staršího sourozence se hranice životního minima ještě mírně zvyšuje.

Výpočet nároku na porodné

Nejdříve si vypočtete životní minimum své rodiny, nejlépe pomocí naší kalkulačky. Jako "nezaopatřené dítě do šesti let věku" se počítá i právě narozené miminko. Pozor, také samoživitelé se už počítají jako "vícečetná domácnost" (rodič žijící s miminkem).

Takto vypočtené minimum pak vynásobte číslem 2,7. Získáte limit, který je rozhodující pro vaši rodinu.

Pak si spočítejte měsíční čistý příjem vaší rodiny (rodičů dítěte ve společné domácnosti, případně jen samoživitele). Ten se počítá jako průměr z předchozího kalendářního čtvrtletí.

Do limitu příjmů se přitom počítají nejen výdělky ze zaměstnání nebo podnikání (čisté, tj. po zaplacení daní a pojistného), ale také sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti či třeba důchody. Jak už bylo výše zmíněno, do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

Jestliže jsou čisté příjmy (z předchozího kalendářního čtvrtletí) nižší než 2,7násobek životního minima vaší rodiny, máte na porodné nárok.

Více o porodném na stránkách MPSV