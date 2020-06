Robert Šlachta je bývalým ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.

Robert Šlachta se narodil 22. července 1971 v Boskovicích. Vystudoval střední zemědělskou školu a dálkově magisterský obor sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Po střední škole byl traktoristou. V roce 1990 nastoupil do služebního poměru, působil jako řadový policista na obvodním oddělení v Pohořelicích na Břeclavsku. V letech 1992-1995 byl členem policejní zásahové jednotky v Brně.

V roce 1995 nastoupil jako řadový policista do tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). V letech 1998-2002 byl vedoucím oddělení zaměřeného na boj s drogovou trestnou činností. Následně až do roku 2007 působil v Národní protidrogové centrále v Brně.

Od roku 2008 byl ředitelem ÚOOZ, ve funkci nahradil Jana Kubiceho. Nejvíce pozornosti získal útvar pod Šlachtou v červnu 2013, když zasáhl na Úřadu vlády i dalších místech v kauze týkající se mimo jiné blízké spolupracovnice expremiéra Petra Nečase (ODS) Jany Nagyové (nyní Nečasové) a údajné politické korupce. Zásah vedl až k pádu vlády.

Rozruch vzbudily i zásahy ÚOOZ v případech, ve kterých figurovali i policisté. V říjnu 2015 útvar zasahoval v Olomouckém kraji v případu s krycím názvem Vidkun, ve kterém jde o ovlivňování některých kauz a úniky informací z trestních spisů. V květnu 2016 útvar obvinil po zásahu ve vnitřních strukturách policie tři lidi, podezřelé z neoprávněného předávání informací z trestních řízení.

Od policie Šlachta odešel v červnu 2016, na protest proti plánované reorganizaci policejních útvarů a vzniku Národní centrály proti organizovanému zločinu. komise k reorganizaci z února 2017 se neprokázalo, že cílem reorganizace bylo odstranit Šlachtu, omezení činnosti policejních útvarů či zabránění vyšetřování některých kauz.

V roce 2016 Šlachta zamířil do Celní správy, nabídku dostal od tehdejší náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové. Opoziční strany to kritizovaly kvůli podezření z blízkého vztahu Šlachty s tehdejším ministrem financí Andrejem Babišem (ANO), pod nějž celníci spadají. Babiš tehdy vazbu na kriminalistu vyloučil, celní správa ho podle něj oslovila kvůli jeho zkušenostem. V roce 2019 odešel Šlachta ve svých 48 letech do civilu.