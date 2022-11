Seznam.cz patří mezi nejnavštěvovanější české internetové portály. Byl založen Ivem Lukačovičem v roce 1996 jako první katalogový server a vyhledávač na českém internetu.

Seznam.cz je nejnavštěvovanější český internetový portál s více než osmi miliony reálných uživatelů měsíčně (2018), v říjnu 2020 služeb Seznamu využil každý čtvrtý Čech.

Podnikání Seznamu se dá rozdělit do více oblastí - vyhledávání včetně reklamního systému Sklik, zápisy v katalogu Firmy.cz, reklama na obsahových (Novinky.cz, Super.cz a další) a oborových službách (Sreality.cz, Sauto.cz a další). Seznam.cz E-mail je největší a zároveň nejpopulárnější freemailovou službou českého internetu. V průběhu času přibyla i oblíbená internetová a mobilní aplikace Mapy.cz, zpravodajský web Seznam Zprávy a komerční televizní stanice Televize Seznam (dceřiná společnost). Výčet veškerých provozovaných služeb a serverů by byl poměrně dlouhý, zmiňme ještě Horoskopy.cz, Lidé.cz, Spolužáci.cz.

Historie společnosti

V roce 1996 zakládá Ivo Lukačovič první katalogový vyhledávací server v České republice - Seznam.cz, objevuje se tu první reklamní banner. Do tří let obrat překročil 10 milionů korun. V roce 2000 se mění na akciovou společnost, zároveň do něho vstupuje zahraniční investor, který kupuje 30% podíl ve společnosti.

Spouští se další služby a jako první v České republice začíná Seznam.cz využívat fulltextovou technologii od Google. V roce 2009 začíná Seznam pro hledání ve světě používat nový vyhledávač Bing od společnosti Microsoft. Na konci května 2011 spustil Seznam.cz nového vyhledávacího robota. Mimo to spustil Seznam.cz v dubnu 2012 vlastní indexaci zahraničních webů.

Seznam vs. Google

V současné době je vyhledávač Google zhruba třikrát používanější než Seznam, dříve byly síly obou vyhledávačů vyrovnanější. Statistika marketingové agentury eVisions ukázala, že na ostatní vyhledávače se v Česku spoléhá jen málokdo. Podle jejích analýz zaměřených na souboj Googlu a Seznamu globální kolos vede v poměru 76 : 24, nicméně růstu Googlu na úkor Seznamu zpomaluje.