Věk odchodu do důchodu

Vláda ODS, TOP 09 a Věcí veřejných v čele s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem z TOP 09 v roce 2011 v rámci tzv. důchodové reformy prosadila, že zvyšování důchodového věku bude postupně pokračovat i nad hranici 65 let, s níž počítaly už dříve schválené plány. Vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL však přišla s opětovným zavedením věkového stropu 65 let pro odchod do důchodu.

Strop pro odchod do důchodu

Vláda Bohuslava Sobotky prosadila v roce 2017 opětovné zavedení věkového stropu 65 let pro odchod do důchodu. Změna se projeví až po roce 2030 a dotkne se lidí narozených po roce 1965.

Změna se řídí doporučením důchodové komise, aby očekávaná doba strávená v důchodu dosahovala čtvrtiny celkové délky života. Strop má být dočasný a pohyblivý - zřejmě pouze směrem vzhůru. Předpokládá se, že věk dožití i nadále poroste - právě od něj se "nárok" na čtvrtinu života v důchodu počítá.

K růstu by nedocházelo automaticky. Každých pět let by se věk odchodu do penze měl přehodnocovat podle aktuálních demografických dat a naděje dožití. Analýzu by vypracoval statistický úřad. Ministerstvo práce by pak muselo vládě dát zprávu o vlivu populačního vývoje na důchodový systém. Součástí dokumentu by byl i návrh na případnou změnu zákona. O navržených úpravách by pak vždy hlasoval parlament.

Novela počítá s tím, že v roce 2019 vznikne zpráva o očekávané době dožití lidí narozených mezi roky 1966 a 1995. Když se ukáže, že by měli žít v důchodu víc než čtvrtinu života, rozhodnou budoucí politici o úpravě stropu.