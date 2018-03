Podpora v nezaměstnanosti 2018

AKTUALIZOVÁNO 1. 3. 2018

Uchazeči o zaměstnání mají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Cílem je dočasné zmírnění výpadku příjmů. Podmínky stanoví zákon o zaměstnanosti.

Lidé do 50 let věku mohou dostávat podporu po dobu pěti měsíců, lidé od 50 do 55 let ji mohou pobírat osm měsíců a lidé nad 55 let až jedenáct měsíců. Jde o takzvanou podpůrčí dobu.

První dva měsíce dostanou nezaměstnaní 65 procent průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání. Za měsíc mohou dostat maximálně 0,58násobek průměrné mzdy v České republice (za první až třetí čtvrtletí předchozího roku), tedy 16 682 korun pro rok 2018.

Další dva měsíce klesne podpora na 50 procent dřívějšího výdělku a zbytek podpůrčí doby pak uchazeč dostane jen 45 procent.

Po skončení podpůrčí doby (pět, osm nebo jedenáct měsíců) už nezaměstnaný získá jen sociální dávku ve výši životního minima, tedy 3410 korun. Nevykazuje-li požadovanou aktivitu, dostane jen existenční minimum, tedy 2200 korun.

Podpora při rekvalifikaci 2018

Při rekvalifikaci se podpora zvyšuje na 60 procent dřívějšího výdělku, pro rok 2018 je maximem zhruba 18 895 korun měsíčně (0,65násobek průměrné mzdy v České republice).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti 2018

Pro rok 2018 se podmínky získání podpory v nezaměstnanosti oproti roku 2017 nijak zásadně nezměnily.

Nárok má občan s bydlištěm na území ČR, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění.

Potřebnou dobu pojištění je možné získat i prostřednictvím takzvaných náhradních dob, což je třeba doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby.