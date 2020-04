Čerpání dovolené a nárok na dovolenou

Výměra dovolené činí za standardních podmínek nejméně čtyři týdny v kalendářním roce.

Výměra dovolené činí za standardních podmínek nejméně čtyři týdny v kalendářním roce. Pro určité skupiny zaměstnanců stanoví zákoník práce vyšší základní výměru. Nárok na delší než čtyřtýdenní dovolenou může vyplynout také z pracovní nebo kolektivní smlouvy.

Podle zákoníku práce platí základní pravidlo, že termín čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Ideální je samozřejmě dohoda.

Firma přitom musí přihlížet "k oprávněným zájmům zaměstnance". Zákon sice tyto zájmy blíže neupřesňuje, nicméně jistě mezi ně patří nejen nárok na zotavení alespoň jednou za rok, ale také třeba zájem vybrat si alespoň část během letních prázdnin, pokud má děti ve školním věku.

Zaměstnanec má nárok na alespoň dva týdny dovolené vcelku, nedohodne-li se jinak.

Jenže zákoník současně umožňuje "přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele". Nelze přitom říci, že by zájmy zaměstnance měly přednost.

Pokud jde o "naléhavé provozní důvody", nemusí dokonce firma umožnit čerpání dovolené v daném roce vůbec (převede se mu do dalšího). Ani tyto důvody nejsou podrobněji definovány, nicméně při podezření na zneužití práva si lze stěžovat u inspektorátů práce.

Termín dovolené musí zaměstnavatel určit či potvrdit písemně alespoň 14 dnů předem. Samozřejmě i zde je možné dohodnout jiný postup.

V dohodě s odbory může zaměstnavatel určit také hromadné čerpání dovolené, jestliže je to nutné z provozních důvodů. Nesmí však přesáhnout dva týdny.

Zaměstnavatel je pánem také při přerušení nebo zrušení už odsouhlasené dovolené. Musí však zaměstnanci nahradit vzniklé náklady, například storno zájezdu nebo dopravu.

Pravidla pro vyčerpání zbytku dovolené upřednostňují skutečné čerpání dovolené, a tedy odpočinek zaměstnance. Zákoník proto více než v minulosti omezuje proplácení nevyčerpaného volna.

I nadále ale platí, že zbytek nevyčerpané dovolené lze v praxi převést do následujícího roku a vyčerpat do jeho konce, pokud se na tom obě strany shodnou. Například dovolenou za rok 2018 si tedy zaměstnanec musel vybrat do konce roku 2019.

Proplacení nevyčerpané dovolené je možné prakticky jen při ukončení pracovního poměru.

Podrobnější pravidla k vybírání zbytku či převádění nevyčerpané dovolené najdete v tomto článku.