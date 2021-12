Firmy čekají zrychlení ekonomiky v roce 2022. Bankéři se obávají dvouciferné inflace

Nejvyšší možné ceny, které mohou lidé platit za péči, stravu či pobyt v domovech seniorů, se v příštím roce zvýší. Částky by mohly vzrůst od února či března. Navýšení by se mohlo pohybovat kolem 20 procent. Upraví to novela vyhlášky. ČTK to řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na nedostatek peněz v sociálních službách si poskytovatelé péče, kraje a obce dlouhodobě stěžují. Poukazují na rostoucí náklady, ale i na zvyšování penzí a příspěvků na péči. Stanovené maximální ceny platí od roku 2014.