Kdy platí zákaz jízd kamionů v České republice, v sousedních státech a dalších zemích Evropy?

Zákaz jízdy kamionů (tedy vozidel nad 7,5 tuny, respektive 3,5 tuny s přívěsem) na dálnicích a silnicích I. třídy je legislativně upraven paragrafem 43 Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Kromě České republiky platí i v dalších státech Evropy, stát od státu se však liší konkrétní podobou zákazu.

Česká republika jako jedna z mála zemí zakazuje jízdu kamionům i v pátek, a to o letních prázdninách (od 1. července do 31. srpna) od 17 do 21 hodin. Stejně tak během prázdnin zakazuje jízdu v sobotu od 7 do 13 hodin. Celoročně v neděli a ve státní svátky zakazuje jízdu v době od 13 do 22 hodin.

Vládní návrh usiluje o rozšíření zákazu pohybu kamionů po dálnicích na celou neděli (resp. dobu od půlnoci do 22 hodin), jako je to jinde v Evropě. U sdružení autodopravců Česmad se tento záměr setkal s odmítnutím.

V Německu platí zákaz pouze o sobotách, nedělích a svátcích. V prvním případě o prázdninách od 7 do 20 hodin, o nedělích a svátcích je zákaz celoroční od půlnoci do 22 hodin.

Polsko je na tom podobně jako Česká republika, protože zakazuje i jízdu v pátek - konkrétně o prázdninách od 18 do 22 hodin večer. Na rozdíl od Německa však nezakazuje jízdu v sobotu, s výjimkou sobot prázdninových, kdy platí v době od 8 do 14. Jako jediná ze sousedních zemí ani celoročně neomezuje neděle (o svátcích však nesmí kamiony vyjet mezi 8. a 22. hodinou celoročně). O prázdninových nedělích rovněž od 8 do 22 hodin.

Slovensko zakazuje celoročně pouze jízdu v neděli a ve svátek, a to od půlnoci do 22 hodin. Sobotní jízdu zakazuje pouze o prázdninách, a to mezi 7. a 20. hodinou.

Maďarsko umožňuje jízdu kamionům v pátek i v sobotu v mimoprázdninovém období do 22 hodin (o prázdninách je zakázána v sobotu od 8 do 22 hodin). Od té doby a po celou neděli, včetně svátků, je jízda celoročně zakázána až do 22 hodin.

Rakousko taktéž jízdu kamionem v pátek nezakazuje, o víkendu tak činí od sobotní 15. hodiny až do neděle 22 hodin celoročně.

Itálie zakazuje jízdu kamionem od června do září v neděli od 7 do 24 hodin, mimo toto období je čas zkrácen od 8 do 22 hodin.

Na hlavních silnicích Francie platí odlišná omezení jednak ve směru z Paříže, jednak do Paříže. V prvním případě nesmí kamiony jet v pátek od 16 do 21 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a ještě od 22 hodin do půlnoci. V neděli platí celodenní zákaz jízdy kamionů, stejně jsou na tom státní svátky, při nichž je navíc ještě omezena doprava v předvečer svátku, a to od 16 do 24 hodin. Ve směru do Paříže je pátek bez zákazu, sobota, neděle, státní svátky a předvečer svátků zůstává stejný. Navíc se přidává pondělí a den po státním svátku, kdy je doprava kamionů omezena od 6 do 10 hodin. Mimo oblast Paříže platí zákaz jízdy kamionů od soboty nebo předvečeru svátku od 22 hodin do neděle a svátku do 22 hodin. Další úpravy platí pro letní měsíce a únorové a květnové prázdniny.

Portugalsko zakazuje jízdu kamionů v centrech Lisabonu a Porta ve všedních dnech a v pondělí od 7 do 10 hodin na silnicích vedoucích do Lisabonu a Porta. V těchto a dalších hustě obydlených městech nesmí kamiony jezdit v pátek, v neděli, v den před státními svátky a o státních svátcích v době od 18 do 21 hodin.

Zákaz jízdy pro kamiony naopak neplatí v Albánii, Belgii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Dánsku, Estonsku, Finsku, Gruzii, Irsku, Kypru, Litvě, Lotyšsku, Makedonii (FYROM), Moldávii, Nizozemsku, Norsku, Rusku, Srbsku, Švédsku, Turecku a Ukrajině.