NASA, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, je americká vládní agentura, jež se zabývá objevováním vesmíru, leteckým výzkumem, čistě vědeckým výzkumem a vývojem aplikací pro vesmírné technologie.

Už od devadesátých let 20. století NASA čelí ztenčujícímu se rozpočtu. Americký prezident Barack Obama rozhodl ukončit program letů s lidskou posádkou Constellation, jehož součástí byly lety s lidskou posádkou na Měsíc a Mars a americká účast na programu Mezinárodní vesmírné stanice ISS.

Z tohoto programu tak budou pokračovat jen účast Američanů na ISS a vývoj modulu Orion jako záchranné kapsule z ISS a možného mezistupně pro pokračování v pilotovaných letech.

Vznik NASA a její úspěchy

NASA byla založena v reakci na vypuštění prvního sovětského satelitu americkým prezidentem Dwightem D. Eisenhowerem v roce 1958. Následující dějinná éra se nazývá vesmírný závod, kdy spolu v časech studené války soupeřily USA a Sovětský svaz o vědecko-technické prvenství v dobývání kosmu.

Eisenhowerův nástupce John F. Kennedy se zaměřil především na vyslání astronautů na Měsíc do konce šedesátých let. To se nakonec - díky projektům Mercury a Gemini - povedlo misi Apollo 11. Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin se 20. července 1969 stali prvními lidmi, kteří vstoupili na povrch Měsíce. Třetím členem hrdinné posádky byl Michael Collins.

Mezitím se NASA věnovala (a dodnes stále věnuje) vývoji různých komunikačních, meteorologických a jiných druhů satelitů.

Dalšími výraznými milníky byl start prvního raketoplánu v roce 1981, Mars Pathfinder jako první zařízení na povrchu Marsu v roce 1997 a spuštění Mezinárodní vesmírné stanice v roce 2000.

Satelity Terra a Aqua se staly vlajkovými loděmi satelitního systému EOS, dlouhodobě sledujícího proměny planety Země.

Kromě toho stojí za zmínku úspěchy výzkumných "vozítek" na Marsu, Hubbleova vesmírného teleskopu vypuštěného v roce 1990 nebo sondy Cassini na oběžnici Saturnu.

Vedení NASA sídlí ve Washingtonu, D.C. Celkem vesmírná agentura zaměstnává 17 336 lidí (2018). Její motto zní For the Benefit of All.