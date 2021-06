Amazon.com je internetový obchod, který založil americký programátor Jeff Bezos. Jde o jednu z nejhodnotnějších firem současnosti.

Amazon.com je internetový obchod, který založil americký programátor Jeff Bezos v roce 1994 v Seattlu. Původně obchodoval s knihami, dnes nabízí i vybavení pro domácnost, hudbu, filmy, elektroniku, šperky nebo software. Dnes patří Amazon.com k nejstarším a největším obchodům svého druhu na světě.

Jeff Bezos se rozhodl využít vzrůstající obliby internetu a možnosti, že se v Americe mohly provádět obchodní transakce po internetu.

Firma, kterou pojmenoval po řece Amazonce, zpočátku sídlila v garáži jeho domku na předměstí Seattlu. Garáž představovala její kancelář, sklad i distribuční centrum. Prvními zaměstnanci byli též programátoři Shal Kaphan a Paul Barton-Davis, kteří vytvořili internetový obchod a databázi titulů. Stránka Amazon.com byla poprvé spuštěna 16. července 1995 a obsahovala 200 tisíc knižních titulů.

Nabídka se rychle rozšiřovala a firma se už nevešla do garáže. Jen v prvním roce fungování rozeslala zásilky do všech amerických států a dalších 40 zemí světa. Svoji strategii založil Bezos na silné orientaci na zákazníka. Uživatel si může vložit zboží, které si přeje, do tzv. wish listu, který pak zobrazí i jiným členům rodiny a přátelům. Také může napsat svoji recenzi na knihu či film.

V roce 2007 přišel Bezos na trh se zařízením umožňujícím čtení digitalizovaných dokumentů, takzvanou čtečkou - Amazon Kindle.

Dnes je Amazon.com propojen s mnoha partnery a významnými společnostmi, které jeho odkaz dál rozšiřují. Jeho působení je celosvětové, v Evropě má pobočky v Německu, Itálii, Velké Británii a Francii. Zaměstnává celkem 675 500 lidí (údaj k roku 2018).

Amazon.com patří mezi nejhodnotnější firmy světa, jeho cena byla v roce 2019 vyčíslena na 875 mld. dolarů, a Jeff Bezos, jenž je stále CEO a drží ve společnosti téměř dvanáctiprocentní podíl, vévodí žebříčku nejbohatších lidí na světě.