Zoologická zahrada Dvůr Králové je svou rozlohou a počtem zvířat druhou největší zahradou v České republice a primárně se zaměřuje na chov afrických zvířat.

Historie

Zoo, respektive Safari Park, je druhou největší zahradou v Česku. Nachází se v západní části města Dvůr Králové nad Labem v Královéhradeckém kraji (okres Trutnov).

Základní informace - ZOO Dvůr Králové program Zvířata zblízka ukazuje v letních měsících návštěvníkům o jednotlivých zvířatech ty nejpozoruhodnější údaje a návštěvníci se mohou dozvědět zajímavosti přímo od ošetřovatelů

byla založena 9. května 1946

počet zvířat: 2737, počet druhů: 344

zahrada má rozlohu 71 ha

Kuriozitou této zahrady je projížďka ve vlastních vozech nebo v předplacených vozech po Safari mezi zvířaty. Tuto orientaci zahrada dostala až v 70. letech. V 80. letech byla modernizována a výběhy byly utvořeny autenticky dle afrického prostředí. Safari byla veřejnosti zpřístupněna 8. května 1989 a stala se unikátní výstavou ve střední Evropě. K atrakci přibyl v roce 2001 také Safari hotel a v roce 2010 Safari kemp. V zoologické zahradě jsou umístěny kresby od Zdeňka Buriana.

Ochranářské projekty a návrat zvířat do volné přírody

Safari Park se také s velkým nasazením podílí na záchraně ohrožených druhů, v posledních letech veřejnost sledovala například jeho podíl na pokusu zvrátit dramatickou situaci nosorožců bílých severních.

Do Afriky převezla zoo ze svého chovu už více než sto zvířat několika významných druhů, aby podpořila tamní ohrožené populace. Myšlenku postupného návratu zvířat do volné přírody ostatně měl už její dlouholetý ředitel, přírodovědec a cestovatel Josef Vágner (1928-2000), zakladatel safari.

Pavilony a zvířata

Vstupné a otevírací doba - ZOO Dvůr Králové jednorázové vstupné pro dospělé: 230 Kč; zlevněné: 180 Kč

rodina (2 dospělí + 1-9 dětí od 3 do 15 let): za dospělého 200 Kč, za dítě 160 Kč

děti do 3 let zdarma

zoo nabízí celoroční vstupenky a permanentky

Safari a večerní Safari je účtováno zvláštní sazbou

otevírací doba zahrady je pro letní období (a pro "Vánoční zoo", tj. od 14. 12. do 5. 1.): 9-18 hodin, od 19:30 je otevřeno večerní safari; pro zimní období: 9-16 hodin

uvedené ceny platí pro hlavní sezonu, zimní období a čas Vánoc mají jiný ceník

Moderně postavená zoo svým návštěvníkům představuje pavilon šelem s vyhledávaným gepardem, tygrem i lvem, velkou průchozí voliéru vodních ptáků, která vás přenese do autentického prostředí života těchto úchvatných tvorů. Pozoruhodnými expozicemi jsou tropické bažiny s kvakoši a ptačí svět, ve kterém se setkáte s hustou tropickou vegetací. Ptáky mohou návštěvníci obdivovat v pavilonu a voliéře plameňáků a v průchozí voliéře pelikánů. Perlou zahrady je expozice africké savany, ve které zhlédnete africké slony s původní africkou vegetací. Návštěvníci dále mohou zavítat do pavilonu hrošíků, pavilonu okapi, pavilonu surikat, pavilonu lvů a do světa hmyzu.

V neposlední řadě zahrada prezentuje návštěvníkům unikátní expozici pravěk očima Zdeňka Buriana, který doplňuje vyhledávaný svět dinosaurů.

Jak se do zoo dostanete?

Kontakty - ZOO Dvůr Králové adresa: Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

telefon: +420 499 329 515

e-mail: [email protected]

web: www.zoodvurkralove.cz

Zahrada je od vlakového nádraží vzdálena přibližně 3,5 km a můžete do ní dorazit pěšky nebo autobusem, který jezdí od 1. května do 28. září z autobusového nádraží. V případě, že do zoo pojedete automobilem, můžete zaparkovat na parkovišti, které je situované vedle vchodu zoo.

Adopce a sponzoring

Adoptovat zvíře si může jednotlivec, firma, škola či celá rodina. Minimální výše příspěvku zoo stanovila na 500 Kč za jeden rok pro fyzické osoby, v případě firmy částka dosahuje 5000 Kč za rok. Příspěvek bude sloužit na nákup potravy pro zvíře, které jste se rozhodli podpořit. U zvířat jsou vypsané konkrétní roční sumy, za které si příslušného živočicha můžete adoptovat. Adopci můžete darovat svým blízkým, kteří obdrží na základě zaplacené sumy certifikát. Pro adoptivní rodiče připravuje zoo malé dárky v podobě volných vstupenek.

Pomoci Safari Parku lze i přispěním na ochranářské projekty zaměřené na pomoc ohroženým druhům, zejména v Africe (viz výše). Konto Wildlife je k nalezení na webových stránkách zoo a finance jdou na transporty zvířat, veterinární zákroky a zlepšení opatření, která chrání africká zvířata před pytláky.

Vzdělávání a členství v organizacích

Zahrada je členem organizací UCSZ, EARAZA, IZE a ESB. Pro návštěvníky nabízí zážitkové programy, mezi které patří ošetřovatelem v zoo, zoo zadními vrátky, večerní safari, off-road Safari, po zoo s průvodcem, svatba v ZOO, kuchařem v zoo nebo lanový park. Zahrada pro milovníky fotografie pořádá fotosoutěže, o kterých se více dočtete na webovém portálu zoo.