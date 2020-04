VFN, jednu z největších fakultních nemocnic v Česku, řídí Ministerstvo zdravotnictví ČR. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v Česku. Na jejích pracovištích společných s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy je poskytována diagnostická, léčebná a ošetřovatelská péče, ale probíhá tu také výuka mediků a výzkum.

Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) svým pacientům nabízí veškerou péči, od základní přes specializované až po zvláště specializované léčebné ošetření. Poskytuje ošetřovatelské služby, ambulanci, diagnostickou péči pro děti a dospělé ve všech základních oborech. Dále svým pacientům nabízí špičkové komplexní služby lékárenské péče.

Budovy nemocnice jsou rozmístěny na pražském Novém Městě. Naleznete je přímo na Karlově náměstí, na Karlově a Albertově. Nemocnice intenzivně spolupracuje s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy.

Historie

První budova nemocnice byla otevřena poprvé v roce 1790 a nacházela se v opraveném objektu, ve své době již bývalého, ústavu šlechtičen u sv. Andělů. Součástí areálu je Faustův dům a objekt U Apolináře, ve kterém je situováno Gynekologicko-porodnické oddělení.

Základní informace Adresa: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2

Telefon: + 420 224 961 111

E-mail: [email protected]





Řada klinik zahájila činnost bezprostředně po otevření nemocnice. Na počátku 19. století vznikla významná oční klinika a psychiatrická klinika. Na počátku 20. století byla založena a následně otevřena klinika gastroenterologie a hepatologie. Od svého vzniku spolupracovala nemocnice s Lékařskou školou, která byla selektována na interní a chirurgickou. Každou kliniku řídil profesor a měl k ruce asistenta.

Nemocnice byla do budovy na bývalém Dobytčím trhu umístěna, protože byla málo využita. Od poloviny 70. let 19. století bylo navrhováno, aby byly dostaveny k nemocnici pavilony, jelikož by se rozšířila její kapacita. Zdravotnické zařízení mělo poskytovat péči veškerým pacientům, a to bez ohledu na náboženství, národnost nebo stav. Pacienti, kteří měli nevyléčitelnou nemoc, patřili do chorobince, nikoli do nemocnice. Pražané, kteří žili v Praze více než deset let a měli Vysvědčení chudoby, měli nárok na bezplatnou zdravotní péči. Pacienti, kteří si péči hradili, byli léčeni na pokojích 1. a 2. třídy. Tyto třídy byly zrušeny až po druhé světové válce.

Rozšíření nemocnice nebylo nikdy realizováno dle představ. Nějaké budovy byly postaveny, ovšem rozsáhlé stavební práce přerušila válka, meziválečné období a druhá světová válka další dostavbu nedovolovaly. Po druhé světové válce, v roce 1949 byla nemocnice zestátněna a o čtyři roky později rozdělena na fakultní nemocnici I. a II. (ÚVN).

Současnost

Oddělení nemocnice Centrum individuální péče

Centrum primární péče VFN

Centrum pro cévní přístupy

Denní sanatorium Horní Palata

Dermatovenerologická klinika

Fakultní transfuzní oddělení

Farmakologický ústav

Foniatrická klinika

Geriatrická klinika

Gynekologicko - porodnická klinika

I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie

II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie

I. interní klinika - klinika hematologie

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí

Interní oddělení Strahov

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie

Klinika adiktologie

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Klinika dětského a dorostového lékařství

Klinika nefrologie

Klinika pracovního lékařství

Klinika rehabilitačního lékařství

Neurologická klinika

Oční klinika

Oddělení otorinolaryngologie (ORL)

Onkologická klinika

Psychiatrická klinika

Radiodiagnostická klinika

Sexuologický ústav

Společný příjem interně nemocných (SPIN)

Stomatologická klinika

Urologická klinika

Ústav biologie a lékařské genetiky

Ústav dědičných metabolických poruch

Ústav hygieny a epidemiologie

Ústav imunologie a mikrobiologie

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

Ústav nukleární medicíny

Ústav patologie

Ústav soudního lékařství a toxikologie

Ústav tělovýchovného lékařství

Nemocnice získala od roku 2006 řadu ocenění, která dokládají její precizní práci a profesionalitu lékařů. V roce 2007 zvítězila v prestižním ocenění Nemocnice roku.

V roce 2009 obsadila prvenství v kategorii fakultních nemocnic v České republice, ve stejném roce zvítězila v kategorii Nemocnice očima zaměstnanců a také Nemocnice očima pacientů. Zdravotnické zařízení svým pacientům poskytuje služby lékárny, bezdrátový internet, občerstvení a dětský koutek.

V roce 2019 získala nemocnice páté místo v soutěži Bezpečná nemocnice.

Kauzy

V roce 2011 byly v rámci protikorupční strategie používány elektronické aukce. Znamenalo to, že nemocnice, které přímo spadají pod Ministerstvo zdravotnictví, díky tomuto novému systému ušetří stovky milionů korun.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici byly elektronické aukce velice úspěšné a za prvních šest měsíců užívání přinesly úsporu 10 % z předpokládané ceny veřejných zakázek. Téhož roku vyplynulo na povrch, že nemocnice porušovala zákon o veřejných zakázkách, a zadávala vlastní zakázky, mezi které patřila osmimilionová zakázka na opravu oken. Zároveň bylo odhaleno nestandardní vyhodnocení veřejných soutěží a vítězství preferovaného uchazeče.