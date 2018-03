Změna banky a bankovního účtu, přechod k jiné bance

AKTUALIZOVÁNO 1. 3. 2018

Změna bankovního účtu je snadná. Zvláště v případě, že zájemce využije takzvaný Kodex mobility. Nabízí jej naprostá většina bank, jeho výhodou je jednodušší a rychlejší vyřízení formalit.

Nejste spokojeni se svou bankou a chcete přejít ke konkurenci, která vás zaujala nižší cenou nebo jinými výhodami?

Bez poplatků a komplikací

Dosavadní banka přitom nesmí klientovi komplikovat odchod například účtováním poplatků nebo stanovením zbytečných překážek.

Podle zákona o platebním styku nesmí banky u drobných klientů inkasovat za zrušení účtu žádný poplatek. Výjimkou jsou účty vedené kratší dobu než jeden rok.

Některé banky však situaci komplikovaly tím, že nejdříve chtějí po klientech zrušit jednotlivé trvalé příkazy či souhlasy k inkasu, nebo za tuto údajnou povinnost dokonce účtují poplatky.

Ministerstvo financí i Česká národní banka však zdůrazňují, že takový postup je obcházením zákona, protože společně s (bezplatným) zrušením celého účtu zanikají i jednotlivé trvalé příkazy či souhlasy k inkasu.

Bezplatně odstoupit od smlouvy a vypovědět účet může klient i tehdy, jestliže banka zvyšuje ceny, a to ve dvouměsíční lhůtě od oznámení nového sazebníku do začátku jeho účinnosti. V takovém případě neplatí ani výjimka pro první rok trvání smlouvy, takže zrušení účtu má být vždy bezplatné.

Jednoduše nejen díky kodexu

Nad rámec zákona pak banky přijaly Kodex mobility klienta. V rámci České bankovní asociace jej podepsaly prakticky všechny retailové banky, paradoxně ale zatím bez dvou z nejlevnějších bank (mBank a Zuno).

Díky kodexu stačí zájemci o změnu nepodnikatelského účtu, když přijde do nové banky a ta za něj vyřídí vše potřebné. Vše je hotovo do 15 pracovních dnů. Podmínkou bezproblémové změny účtu je však bezdlužnost vůči dosavadní bance.

Zájemci tak zjednodušeně řečeno stačí jen občanský průkaz a pár minut jednání v nové bance. Ta mu pak sama nejen zruší dosavadní účet u konkurence (pokud si klient nepřeje opak), ale zejména převede všechny trvalé příkazy či inkasa. Klient si jen zvolí datum, ke kterému se tyto příkazy změní.

Přestože to některé banky příliš nepropagují, měly by tedy na pobočce přijímat příslušný formulář a postupovat podle kodexu. Změna je ale jednoduchá i v případě, že klient tohoto kodexu nevyužije - pouze jej čekají dvě cesty (do staré a nové banky) a sám si pak musí nastavit i nové trvalé příkazy.

Zájemci o změnu banky by ale neměli hledět jen na samotnou výši poplatků, jakkoliv na první pohled vypadá levnější nebo bezplatný účet lákavě. Pro některé klienty totiž může být důležitý také počet a dostupnost bankomatů, síť poboček, kvalita služeb (komunikace se zákazníky, řešení problémů) nebo nabídka a cena dalších produktů jako například úvěry či zahraniční platby.

Komplikovanější je změna pro zájemce, kteří u dosavadní banky využívají vedle běžného účtu, internetbankingu či platební karty také další služby, typicky hypotéku. U některých bank je například výhodnější úrok hypotéky podmíněn současným vedením běžného účtu. I hypotéku lze sice převést k jiné bance, ale bez (vysokého) poplatku tak lze obvykle učinit jen při konci fixačního období.

Číslo účtu vám nezůstane

Přestože některé banky lákají nové klienty na "zachování stávajícího čísla účtu", ve skutečnosti se lidem vždy změní přinejmenším část za lomítkem, tedy kód banky.

Oproti mobilním operátorům, kde lidem při odchodu ke konkurenci může zůstat původní číslo včetně předvolby, totiž banky takovou možnost nenabízejí.