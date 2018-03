Rodičovský příspěvek 2018

AKTUALIZOVÁNO 1. 3. 2018

Nárok na rodičovský příspěvek má jeden z rodičů, a to na nejmladší dítě v rodině, nejdéle do čtyř let věku dítěte.

Pokud si matka platila nemocenské pojištění, obvykle po porodu nejdříve čerpá peněžitou pomoc v mateřství a teprve zhruba od šestého měsíce pak rodičovský příspěvek. Od roku 2012 platí jednotný strop 220 tisíc korun nezávisle na délce čerpání (v úhrnu za celou dobu pobírání rodičovského příspěvku na jedno dítě). Změny v rodičovském příspěvku od roku 2018 Rodičovský příspěvek lze od ledna 2018 čerpat jednodušeji a rychleji než dosud. Změnu prosadila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) ve vládě vedené Bohuslavem Sobotkou. Od roku 2018 skončila maximální možná výše příspěvku za měsíc, která dosud činila 11 500 korun. Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celkovou částku vyčerpat rychleji než do konce druhého roku dítěte, jak tomu bylo dosud. Minimální doba, za kterou může být rodičovský příspěvek vyčerpán, nově dosahuje jen šest měsíců. Rychlejší čerpání je i nadále navázáno na velikost příjmů. Zůstává totiž limit, podle něhož měsíční výše rodičovského příspěvku nesmí být vyšší než 70 procent vyměřovacího základu - tedy zjednodušeně hrubého měsíčního výdělku. Změny v rodičovském příspěvku: Čerpání se od Nového roku zjednoduší, může být i rychlejší číst článek Kdo tedy vydělával například 30 tisíc korun hrubého, bude moci celkových 220 tisíc korun vyčerpat nejrychleji během deseti měsíců. Na maximální částku téměř 37 tisíc měsíčně - při nejrychlejší variantě čerpání během šesti měsíců - by pak měli dosáhnout lidé s příjmy nad 90 tisíc korun. Zároveň se od rok 2018 uvolňují dosud přísné podmínky čtyřletého čerpání pro rodiny, které nedosáhly na peněžitou podporu v mateřství. Tedy zjednodušeně řečeno pokud si rodič neplatil nemocenské pojištění - typicky podnikatelé, studenti nebo nezaměstnaní. Dosud platilo, že kdo kvůli tomu nedosáhl na peněžitou pomoc v mateřství, která se pobírá těsně před porodem a po porodu, musel 220 tisíc korun rodičovského příspěvku vyčerpat jen podle předem daného scénáře - konkrétně 7600 korun měsíčně do konce devátého měsíce věku a následně 3800 korun měsíčně do čtyř let věku dítěte. Nová dávka pro čerstvé tatínky startuje. Na otcovské volno už přispěje stát, Babiš byl proti číst článek Nově si tito rodiče budou moci volit čerpání příspěvku až do výše 7600 korun, a zkrátit si tak celkovou dobu čerpání nejvíce na tři roky. Všechny novinky v rodičovském příspěvku mohou využít i rodiče, kterým se dítě narodilo ještě před 1. lednem 2018. Musí ale podat novou žádost - třeba mohou hned v lednu požádat o zvýšení měsíční částky podle nových pravidel. Rodiče, kteří už dávku čerpají a žádnou změnu nechtějí, nemusí dělat nic - zůstane jim dosavadní výše příspěvku. Celková částka příspěvku k vyčerpání - 220 000 korun - se nemění, přestože odbory navrhovaly její zvýšení. Nově se však zvyšuje u rodin, kterým se narodila vícerčata - na 330 000 korun. Zatímco rodiče, jejichž dvě děti se narodily postupně třeba s odstupem tří let, mohly čerpat dvakrát 220 000 korun, u současně narozených dětí se tato částka nenásobila. Původní návrh ministerstva práce, aby se přestala sledovat délka docházky dětí do školky, však neprošel. I nadále tak platí, že rodiče mohou dát dítě do školky nejvýše na 46 hodin měsíčně, jinak o dávku přijdou.

1. 1. 2014