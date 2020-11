Přehled: V kterých obchodech berou jaké stravenky a kolik si za ně nakoupíte

Pandemií koronaviru dotčené stravenkářské firmy a obchodní řetězce utužují vzájemnou spolupráci. Stravenky alespoň některého typu už nyní v Česku akceptuje naprostá většina jejich prodejen. Nejnověji rozšířily možnost platit stravenkami řetězce Kaufland, Lidl a Globus.

K rozvoji byznysu mezi stravenkářskými firmami a řetězci dochází během druhé vlny pandemie koronaviru, kdy stravenkáři přicházejí o značnou část svých tržeb z uzavřených restaurací. Před schválením je také takzvaný stravenkový paušál, který vydavatelé stravenek dlouhodobě kritizují.

Ten případně zaměstnavateli umožní zvolit si, zda svému zaměstnanci přispěje na stravování formou stravenek, nebo nezdaněné hotovosti.

Druhá varianta by podle některých stravenkářů přihrála tržby právě supermarketům, protože lidé s "hotovostí v kapse" podle nich začnou utrácet jinak než za teplé jídlo v restauraci či v kantýně. "Stravovací paušál bude nahrávat nákupům v zahraničních řetězcích, protože se lidé budou snažit ušetřit," uvedl v říjnovém rozhovoru pro on-line deník Aktuálně.cz šéf Sodexo Benefitů Daniel Čapek.

Ve spolupráci s obchodními řetězci ale Čapek problém nevidí. "I my se pohybujeme na konkurenčním trhu, všichni naši konkurenti mají samoobsluhy ve svém portfoliu provozoven, těžko se tedy jedna firma může snažit vychovávat trh ve věci, kterou by naopak mělo regulovat ministerstvo financí, které jsme k tomu ostatně opakovaně vyzývali," vysvětlil dále v rozhovoru.

Stravenky jsou v Česku nejrozšířenější firemní benefit. Firmy si mohou odečíst 55 procent hodnoty poukázky z daňového základu. Stravenky dostává kolem 1,3 milionu lidí.

Kde berou stravenky:

V prodejnách zákazníci zaplatí stravenkami Naše stravenka, Sodexo, Up Česká republika a stravenkovou kartou Benefit Plus a eStravenka. Lze použít maximálně deset papírových stravenek, hotovost se nevrací.

V Kauflandu je možné platit stravenkami Naše stravenka, Ticket Restaurant (Edenred), Up Česká republika a stravenkovou kartou Benefit Plus a eStravenka. Lze použít maximálně deset papírových stravenek, hotovost se nevrací.

Albert přijímá stravenky společností Sodexo Pass, Ticket Restaurant (Edenred) a UP Česká republika. Stravenkové karty akceptuje od společností UP Česká republika, Edenred, Sodexo, CES ePlatby a Benefit Plus. Maximální počet stravenek při jednom placení je pět kusů. Prodejce vrací do 10 Kč na nákup.

Hypermarkety Globus přijímají papírové i elektronické stravenky vydávané společnostmi Sodexo, Edenred a Up ČR. Stravenkami lze platit až do výše 1000 korun na nákup. Z hodnoty stravenek se vrací maximálně 20 korun v hotovosti.

Prodejny Billa akceptují stravenky od vydavatelů Edenred, UP Česká republika i Sodexo. Na nákup lze uplatnit pět kusů stravenek, prodejce přitom vrací do 10 korun.

Všechny prodejny Tesco přijímají stravenky Gastro Pass, Ticket Restaurant (Edenred) a UP Česká republika. Platit je možné rovněž Gusto Kartou a kartou Benefit Plus. Za jeden nákup lze použít maximálně pět stravenek, současně nesmí hodnota nákupu přesáhnout 500 korun.

Penny Market akceptuje papírové stravenky Ticket restaurant (Edenred) a UP Česká republika i elektronickou verzi Ticket restaurant a eStravenku. Lze použít maximálně pět papírových stravenek, hotovost se nevrací.

O akceptování stravenek si rozhodují jednotliví prodejci sami.