Daňové přiznání 2021 - daně za rok 2020: Odpočty, bonusy, pojistné a termíny

V daňových termínech a povinnostech byl loni chaos kvůli pandemii koronaviru. Neplatily běžné termíny, řada věcí byla jinak. Letos se zdá, že budou lidé podávat daňová přiznání podobně jako před “covidem”. Přesto je čeká několik novinek.

Asi největší novinkou je letos úspora na pojistném. Z důvodu epidemie koronaviru bylo totiž osobám samostatně výdělečně činným formou státní pomoci prominuto sociální a zdravotní pojištění za měsíce březen až srpen 2020 v minimální výši. Pro OSVČ vykonávající hlavní činnost dojde k souhrnné úspoře 29 376 Kč.

Konkrétně bylo prominuto za každý měsíc 2 544 Kč na sociálním pojištění (u vedlejší činnosti pak 1 018 Kč) a 2 352 Kč na zdravotním pojištění. Takže za šest měsíců to je 15 264 Kč na sociálním a 14 112 Kč na zdravotním pojištění. "Při vedlejší činnosti nebyla u zdravotního pojištění stanovena minimální hranice a platba je závislá na výsledku přehledu," říká daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Polepší si letos také zaměstnanci s malými dětmi. Dostanou vyšší daňovou vratku než loni díky vyššímu školkovnému. Jde o slevu na dani pro dítě umístěné v předškolním zařízení, které snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Vždy však jen do nuly. Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů.

"Za uplynulý kalendářní rok 2020 je možné uplatnit školkovné na každé dítě až do výše 14 600 Kč, což je o 1 250 Kč víc než za rok 2019. Rodiče uplatňující školkovné v maximální výši na dvě děti tedy ušetří na dani z příjmu o 2 500 Kč více. Nárok na školkovné je nutné doložit příslušným dokladem od školky," doplňuje Ivanco.

Výhodu mají letos i bohatí. Limit pro platbu solidární daně se zvýšil za rok 2020 na 1 672 080 korun, za rok 2019 činil 1 569 552 korun. Při stejném rozhodném příjmu nad limit se tedy zaplatí na 7% solidární dani méně než za rok 2019.

Solidární daň přitom přijetím daňového balíčku na sklonku minulého roku už nyní neplatí, byla nahrazena vyšším daňovým pásmem pro příjmy nad zhruba 150 tisíc korun.

Na daňovou úsporu je potřeba mít vyšší příjem

"Nepříjemnou novinkou pro některé rodiče s dětmi je zvýšení limitu nutných vlastních příjmů ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti pro čerpání daňového zvýhodnění na děti, takzvaného daňového bonusu," upozorňuje Gabriela Ivanco.

Pro čerpání daňového bonusu za celý rok 2020 je nutné mít příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši 87 600 Kč. Za rok 2019 stačilo mít rozhodné příjmy 80 100 Kč.

Pokud tedy máte příjmy nad limit, můžete si odečíst slevu na první dítě ve výši 15 204 korun, na druhé ve výši 19 404 koruny a na třetí a každé další dítě 24 204 koruny. U daňového bonusu platí, že pokud je vyšší než vypočtená daň, stát peníze vrátí.

Další slevy už nejsou daňovým bonusem, takže se nevrací. Zůstávají na stejných částkách jako v minulosti. Jedná se o slevu na poplatníka, která je za loňský rok ve výši 24 840 Kč. Vláda sice schválila daňový balíček, ve kterém je od letošního roku sleva na poplatníka vyšší o tři tisíce korun, ale vyšší sleva se odečte z daní až v příštím roce.

Dále je možné letos uplatnit slevu na manželku/manžela opět ve výši 24 840 tisíc, pokud mají příjem nižší než 68 tisíc za rok. Existuje ještě daňová sleva z titulu pobírání invalidního důchodu, ta je u I. a II. stupně 210 Kč za každý měsíc a 420 korun za měsíc při pobírání invalidního důchodu III. stupně. Je možné také uplatnit slevu držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč na rok a slevu pro studenta ve výši 4 020 za rok.

Termínů je víc

S účinností od 1. ledna 2021 byla přijata novela daňového řádu, která stanovuje nově lhůtu pro podání daňového přiznání podle toho, kdy bylo podáno, v jaké podobě a kdo jej podal.

Při podání osobně nebo písemně se daňové přiznání za rok 2020 podává ve standardní lhůtě, a to nejpozději do 1. dubna 2021. Nově lze podat daňové přiznání až do 1. května, respektive 3. května 2021, pokud je daňové přiznání podáno elektronicky. V případě podání přiznání daňovým poradcem pak zůstává zachována lhůta do 1. července 2021.

Novinkou je zrušení několikadenní tolerance za pozdější podání daňového přiznání a zaplacení daní. Doposud se tolerovalo pro pozdní podání daňového přiznání pět pracovních dní a za pozdní zaplacení daně čtyři pracovní dny. Teď se začnou pokuty počítat hned následující den po termínu.

Pro podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu za rok 2020 platí pro většinu OSVČ termín do 3. května 2021. Do 8. dubna 2021 musí podat přehled ty OSVČ, které nepodávají daňové přiznání. A do 2. srpna 2021 OSVČ s daňovým poradcem.

Přehled pro příslušnou správu sociálního zabezpečení (OSSZ) musí OSVČ, které podají daňové přiznání osobně nebo písemně, podat do 3. května 2021. Pro ty, kteří podají daňové přiznání elektronicky v prodloužené lhůtě, je pak termín 1. června a pro OSVČ s daňovým poradcem 2. srpna 2021.

Posunutí termínů pro daň silniční a daň z nabytí nemovitých věcí

"Pro všechny daňové subjekty se posouvá podání daňového přiznání k dani silniční a k dani z nemovitých věcí z 1. února na 1. dubna 2021. Pokud bude daňové přiznání podáno a daň silniční uhrazena do 1. dubna, žádné sankce ani úroky z prodlení nebudou finančním úřadem požadovány. Ministryně financí tak rozhodla kvůli omezení osobních návštěv finančního úřadu. Navíc lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí je prodloužena až do 1. června 2021," říká Michal Jelínek, partner V4 Group.

Doplňuje, že firmy i podnikatelé, kteří budou chtít využít prominutí úroku z prodlení v případě úhrady daně silniční za zdaňovací období roku 2020 i po 1. dubnu 2021, musejí tuto daň uhradit nejpozději do 16. srpna 2021.

"K pozdějšímu zaplacení daně je nutné oznámit skutečnost, že převažující část příjmů pocházela z činností, které jsou zakázány či omezeny usnesením vlády," upřesňuje Michal Jelínek.