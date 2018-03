Věk odchodu do důchodu, tabulka

AKTUALIZOVÁNO 1. 3. 2018

Vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL prosadila opětovné zavedení věkového stropu 65 let pro odchodu do důchodu.

Současná tabulka pro věk odchodu do důchodu platí od října 2011 a prosadila ji vláda ODS, TOP 09 a Věcí veřejných.

Tehdejší ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09 prosadil, že zvyšování důchodového věku bude postupně pokračovat i nad hranici 65 let, s níž počítaly už dříve schválené plány.

Dříve platilo, že muži narození po roce 1965 měli jít do důchodu v 65 letech, stejně jako ženy s jedním dítětem; o rok dříve by šly do penze ženy se dvěma dětmi. Podle pravidel platných od roku 2011 si ale na penzi počkají ještě déle (podrobnosti v tabulce). Postupné zvyšování podle schválené reformy přitom neobsahuje horní hranici.

Současně se zrychlilo tempo pro sjednocení důchodového věku mužů a žen. Dříve platilo, že čím více má žena dětí, tím dříve jí vznikne nárok na standardní penzi. Tyto rozdíly se však postupně mají snižovat až k úplnému sjednocení nezávisle na pohlaví a počtu dětí.

Rok narození Muž Žena bez dětí Žena 1 dítě Žena 2 děti 1950 62+6 61 59+8 58+4 1951 62+8 61+4 60 58+8 1952 62+10 61+8 60+4 59 1953 63 62 60+8 59+4 1954 63+2 62+4 61 59+8 1955 63+4 62+8 61+4 60 1956 63+6 63+2 61+8 60+4 1957 63+8 63+8 62+2 60+8 1958 63+10 63+10 62+8 61+2 1959 64 64 63+2 61+8 1960 64+2 64+2 63+8 62+2 1961 64+4 64+4 64+2 62+8 1962 64+6 64+6 64+6 63+2 1963 64+8 64+8 64+8 63+8 1964 64+10 64+10 64+10 64+2 1965 65 65 65 64+8 1966 65+2 65+2 65+2 65+2 1967 65+4 65+4 65+4 65+4 1968 65+6 65+6 65+6 65+6 1969 65+8 65+8 65+8 65+8 1970 65+10 65+10 65+10 65+10 1971 66 66 66 66 1972 66+2 66+2 66+2 66+2 1973 66+4 66+4 66+4 66+4 1974 66+6 66+6 66+6 66+6 1975 66+8 66+8 66+8 66+8 1976 66+10 66+10 66+10 66+10 1977 67 67 67 67 1978 67+2 67+2 67+2 67+2 1979 67+4 67+4 67+4 67+4 1980 67+6 67+6 67+6 67+6 1981 67+8 67+8 67+8 67+8 1982 67+10 67+10 67+10 67+10 1983 68 68 68 68 1984 68+2 68+2 68+2 68+2 1985 68+4 68+4 68+4 68+4 1986 68+6 68+6 68+6 68+6 1987 68+8 68+8 68+8 68+8 1988 68+10 68+10 68+10 68+10 1989 69 69 69 69 1990 69+2 69+2 69+2 69+2 1991 69+4 69+4 69+4 69+4 1992 69+6 69+6 69+6 69+6 1993 69+8 69+8 69+8 69+8 1994 69+10 69+10 69+10 69+10 1995 70 70 70 70 1996 70+2 70+2 70+2 70+2 1997 70+4 70+4 70+4 70+4 1998 70+6 70+6 70+6 70+6 1999 70+8 70+8 70+8 70+8 2000 70+10 70+10 70+10 70+10 2001 71 71 71 71 2002 71+2 71+2 71+2 71+2 2003 71+4 71+4 71+4 71+4 2004 71+6 71+6 71+6 71+6 2005 71+8 71+8 71+8 71+8 2006 71+10 71+10 71+10 71+10 2007 72 72 72 72 2008 72+2 72+2 72+2 72+2

Strop pro odchod do důchodu

Řídí se doporučením důchodové komise, aby očekávaná doba strávená v důchodu dosahovala čtvrtiny celkové délky života. Strop má být dočasný a pohyblivý - zřejmě pouze směrem vzhůru. Předpokládá se, že věk dožití i nadále poroste - právě od něj se "nárok" na čtvrtinu života v důchodu počítá.

K růstu by nedocházelo automaticky. Každých pět let by se věk odchodu do penze měl přehodnocovat podle aktuálních demografických dat a naděje dožití. Analýzu by vypracoval statistický úřad. Ministerstvo práce by pak muselo vládě dát zprávu o vlivu populačního vývoje na důchodový systém. Součástí dokumentu by byl i návrh na případnou změnu zákona. O navržených úpravách by pak vždy hlasoval Parlament.

Novela, kterou už schválili poslanci, počítá s tím, že v roce 2019 vznikne zpráva o očekávané době dožití lidí narozených mezi roky 1966 a 1995. Když se ukáže, že by měli žít v důchodu víc než čtvrtinu života, rozhodnou budoucí politici o úpravě stropu.