Daňová kalkulačka online 2017 a 2018

AKTUALIZOVÁNO 4. 2. 2018

Vyzkoušejte naši online kalkulačku pro daň z příjmů fyzických osob za rok 2017.

Vyšší daňová sleva na děti, vyšší limit pro uplatnění školkovného, snížení limitu pro výdajové paušály OSVČ současně s návratem slev, možnost uplatnit slevu pro podnikatele v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb, zvýšení limitů pro penzijní a životní pojištění. To jsou hlavní změny v přiznání k dani z příjmů za rok 2017. Standardní termín pro jeho podání končí v úterý 3. dubna (po Velikonočním pondělí).

Kdo musí podat daňové přiznání

Stejně jako v předchozích letech obecně platí, že daňové přiznání musí podávat každý, jehož roční příjmy překročily 15 tisíc korun (pokud nejsou osvobozené od daně nebo z nich není vybírána takzvaná srážková daň, například u dohod o provedení práce). U lidí, kteří mají příjmy pouze za zaměstnání, nebo jejich přivýdělek k zaměstnání nepřesáhl šest tisíc korun za rok, ale může tuto povinnost splnit zaměstnavatel ve formě ročního zúčtování daně - pokud jej o to pracovník požádá do 15. února.

Už dříve se zvýšil limit pro daňové osvobození nepodnikatelských příjmů z příležitostné činnosti z dřívějších dvaceti na třicet tisíc korun ročně - typicky jde o prodej přebytků z vlastní zahrady nebo malých polí, přivýdělek z chovatelství, příležitostného pronájmu movitých věcí a podobně.

Aplikaci pro daňové přiznání online za rok 2017 najdete zde.

Vyšší sleva na děti

Daňová sleva na dítě pro rok 2017 opět stoupla. Pro první dítě v rodině sice zůstala na 13 404 korunách ročně, ale u druhého dítěte se zvýšila o 200 korun měsíčně na 19 004 korun ročně, u třetího a každého dalšího dítěte pak o 300 korun měsíčně na 24 204 korun ročně.

Zvyšování daňové slevy na vyživované dítě:

za rok 2014 za rok 2015 za rok 2016 za rok 2017 Sleva na první dítě 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč Sleva na druhé dítě 13 404 Kč 15 804 Kč 17 004 Kč 19 404 Kč Sleva na třetí a každé další dítě 13 404 Kč 17 004 Kč 20 604 Kč 24 204 Kč

Daňový bonus

Bonus se vyplácí lidem, kteří uplatňují slevu na dítě a dostanou se poté do "záporné daňové povinnosti". Místo aby pak státu platili daň z příjmů, mohou od něj naopak získat peníze navíc.

Bonus mohou využít jen lidé, kteří měli v kalendářním roce příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy - pro příjmy za rok 2017 se tato hranice zvyšuje na 66 000 korun.

Maximální výše takzvaného daňového bonusu - 60 300 korun - se nemění.

Sleva za školku

Také za rok 2017 si mohou rodiče snížit daň o takzvané školkovné. Maximální výše této slevy na jedno dítě je ohraničena částkou měsíční minimální mzdy. Pro daně za rok 2017 se tedy roční limit zvyšuje na 11 000 korun.

Tato "sleva za umístění dítěte" umožňuje jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje, které v příslušném kalendářním roce prokazatelně vynaložil za umístění v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Výši těchto výdajů potvrdí provozovatel. Nelze si ale odečítat související výdaje jako třeba stravné nebo náklady na dopravu.

Jde skutečně o slevu na dani, tedy částku odečítanou přímo z daní, nikoliv jen ze základu daně.

Penzijní a životní pojištění

Limit pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně se - počínaje příjmy za rok 2017 - zvyšuje na dvojnásobek. V obou případech stoupne z nynějších 12 na 24 tisíc korun.

Elektronická evidence tržeb

Podnikajtelé si mohou odečíst z daní až pět tisíc korun na výdaje spojené s pořízením a provozem elektronické evidence tržeb (EET).

Konkrétní výdaje není nutné prokazovat (například dokladem o zakoupení pokladny) - stačí, že podnikatel ve zdaňovacím období poprvé zaevidoval tržbu spadající do EET. Jde tedy pouze o jednorázovou slevu.

Tato sleva je ale omezena kladným rozdílem mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevou na poplatníka.

Hlaste i osvobozené příjmy

Letos potřetí platí novinka, podle níž musí lidé oznamovat finančnímu úřadu i příjmy, které jsou osvobozeny od daně, pokud přesáhnou pět milionů korun. Typicky tedy velké dědictví a dary, prodej uměleckých sbírek nebo třeba cenných papírů (po třech letech).

Drobných příjmů a běžných rodinných transakcí se tato oznamovací povinnost netýká, stejně jako třeba změn zapisovaných do katastru nemovitostí, do něhož má finanční úřad přístup. Povinnost je nutné splnit do konce lhůty pro podání daňového přiznání, tedy standardně do začátku dubna následujícího roku.

Výdajové paušály a slevy pro OSVČ

Podnikatelé, kteří používají výdajové paušály, si opět mohou odečítat z daní také slevy na děti a na manželku či manžela. V posledních letech jim tato možnost zůstala jen u přivýdělků (vedlejší činnosti).

Současně ale dochází ke snížení limitu pro využití výdajových paušálů. Zatímco dosud je šlo využít pro příjmy nepřesahující dva miliony korun ročně, nově to bude jen polovina. Například řemeslníci, kteří si dosud díky 80% paušálu mohli takto odečíst až 1,6 milionu korun, si nově odečtou maximálně 800 tisíc korun.

U příjmů za rok 2017 si podnikatelé mohou vybrat, zda využijí dosavadní systém (vyšší limit na paušály, ale beze slev), nebo nový (nižší limit, ale se slevami). Počínaje příjmy za rok 2018 bude platit jen nový systém.

Samotná výše výdajových paušálů se nemění - tedy 80, 60, 40 nebo 30 procent pro jednotlivé skupiny.

výdaje (procenta z příjmů) dosavadní limit nový limit 80 % 1 600 000 Kč 800 000 Kč 60 % 1 200 000 Kč 600 000 Kč 40 % 800 000 Kč 400 000 Kč 30 % 600 000 Kč 300 000 Kč

Pozor na datovou schránku

Pozor by si měli dát lidé, kteří mají zprovozněnou (aktivní) datovou schránku. Na ně se totiž vztahuje nová povinnost podávat všechna daňová přiznání (i další povinná oznámení daňové správě) elektronicky.

Přeplatek dostanete až v dubnu

I když si s daňovým přiznáním pospíšíte a podáte jej už v únoru, případného přeplatku se dočkáte až v dubnu, nebo dokonce na začátku května. A to přesto, že podle zákona má finanční úřad na vrácení přeplatku třicet dnů od dne jeho vzniku.

Třicetidenní lhůta se totiž začíná počítat až od začátku dubna - tedy od okamžiku, kdy končí termín pro podání daňového přiznání. Teprve tímto datem oficiálně vzniká přeplatek. Všichni, kdo podali přiznání třeba na konci února, tak požádali o vrácení přeplatku ještě před jeho faktickým vznikem.

Až do 2. dubna totiž můžete bez postihu podat opravné přiznání. Finanční úřady proto čekají na "definitivní" přiznání, nechtějí vycházet z verze, kterou možná ještě opravíte. Docházelo by ke zmatkům a nutnosti vracet vrácený přeplatek. Přeplatek tedy vzniká až 3. dubna a třicetidenní lhůta pro jeho vrácení začíná běžet 4. dubna.