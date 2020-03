Přehledně: Jak, kde a kdy si nakoupit během nouzového stavu

Kvůli výskytu koronaviru na území Česka vyhlásila vláda nouzový stav s účinností od soboty 14. března. V rámci toho vyhlásila zákazy s cílem omezit šíření viru. Řada maloobchodních prodejen a služeb v provozovnách proto musela zavřít své kamenné pobočky a svůj prodej upravit - buď skrze nejrůznější výdejní okénka nebo se přesunula rovnou na internet.

Stát přitom povolil celou řadu výjimek u prodejen a služeb, které svou činnost (v případě obchodů v kamenných prodejnách) přerušit nemusí. Podle informací ministerstva průmyslu a obchodu mezi ně patří:

prodejny potravin,

prodejny pohonných hmot a paliv,

prodejny kosmetiky, hygienického a drogistického zboží,

autoservisů do 30 osob,

prodejců náhradních dílů,

odtahových služeb,

zásilkových služeb,

prodejen zahrádkářských a zemědělských potřeb,

prodejen jízdenek,

lázeňských zařízení poskytujících služby alespoň částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění,

pohřebních služeb,

květinářství,

prodejen a výdejen zdravotnických prostředků

provozoven souvisejících se stavebnictvím,

prodejny malých domácích zvířat, krmiva a potřeb pro zvířata,

lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,

prodejny brýlí a kontaktních čoček,

prodejny novin, časopisů a tabákových výrobků,

prádelny a čistírny,

prodej přes internet,

prodej textilního materiálu a textilní galanterie,

servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

Naopak stát explicitně některé činnosti zakázal, jde o:

prodej ubytovacích služeb (s některými výjimkami),

provoz autoškol,

provoz taxislužeb (s některými výjimkami),

provoz samoobslužných prádelen a čistíren,

přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,

přítomnost veřejnosti na vnitřních i vnějších sportovištích.

Pokud tedy zákazník potřebuje v době omezení nakoupit například obuv, musí tak učinil buď přes e-shop, nebo navštívit některý z velkých hypermarketů, který v omezené míře prodává kromě jídla na jedné ploše i hobby potřeby, oblečení, hračky či obuv.

Vláda rovněž přesně nastavila, za jakých podmínek si mohou jít do obchodů nakoupit senioři a držitelé průkazů ZTP/P starších 50 let, aniž by se potkali s jinými věkovými skupinami zákazníků.

Od středy 25. března mohou senioři navštívit obchody v době od 8.00 do 10.00 hodin. Ostatním není vstup do obchodů povolen.

Toto omezení ale platí jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a handicapované osoby při prodeji sice upřednostnili, ostatní zákazníci v nich ale mohou nakupovat v průběhu celého dne.