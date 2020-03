Dne 14. září 2012 začala platit historicky první, byť jen částečná, prohibice v České republice. Toto opatření zavedlo ministerstvo zdravotnictví v reakci na vlnu otrav metylalkoholem.

Dne 14. září 2012 začala v České republice platit historicky první, byť jen částečná, prohibice. V souvislosti s vlnou otrav metanolem ministerstvo zdravotnictví s okamžitou platností zcela zakázalo prodej a nalévání nápojů s obsahem alkoholu 20 procent a více.

Toto opatření nahradilo starší nařízení z 12. září 2012, které zakazovalo pouze stánkový prodej tvrdého alkoholu. Důvodem pro zavedení částečné prohibice byla nová zjištění právě ze 14. září, kdy na základě analýz vyšlo najevo, že závadný alkohol pocházel především z kamenných obchodů a restaurací. Otravy alkoholem se navíc potvrdily i na nových místech republiky (první otrava se objevila i v Praze). Někteří odborníci však upozorňovali na to, že prohibice může ochromit legální trh a ještě více aktivizovat černý trh s lihovinami.

Ministr zdravotnictví Leoš Heger ještě 13. září nepovažoval celoplošný zákaz za šťastné řešení. "Prozatím není dostatek podkladů, aby se zákaz, v uvozovkách prohibice, vyhlásil v celé republice plošně," uvedl ministr a poukázal přitom na to, že zdroje jsou lokalizovány geograficky.

Porušení zákazu prodeje je správní delikt. Podnikateli v takovém případě hrozí pokuta až tři miliony korun a jeho provozovna může být dočasně uzavřena. V případě, že by pití prodával dál, mohl by být podezřelý z trestného činu obecného ohrožení, kde tresty přesahují deset let vězení. Hrozil by mu i trest výjimečný. Možné je i obvinění z trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami z nedbalosti.

Prohibice se původně týkala pouze území ČR a export nebyl nijak omezen. O pár dní později však Polsko a Slovensko zakázaly obchodování s více než dvacetiprocentním alkoholem vyrobeným v Česku. V reakci na to vláda zakázala vývoz stejného druhu lihovin. Důvodem byly především obavy z toho, že zákaz vývozu nařídí Evropská unie, a v tom případě by dle ministra Hegera bylo jeho odvolání daleko složitější.

Prohibice byla uvolněna 27. září 2012. Do prodeje se dostal alkohol vyrobený do 31. prosince 2011. Lihoviny vyrobené v průběhu roku 2012 se mohly začít prodávat pouze s novým kolkem a "rodokmenem" (certifikátem dokládajícím původ). Všechny otevřené lahve byly považovány za rizikové a musely být zlikvidovány.

V Česku zatím celostátní zákaz prodeje alkoholu platil pouze při parlamentních volbách v roce 1992. Nevztahoval se jen na deseti a méně stupňová piva. K zákazu přistoupila v roce 1994 během komunálních voleb také Praha.

Metanolová aféra u soudu

Metanolová aféra začala 3. září 2012, kdy v Havířově zemřel první poškozený. Následovala série otrav metanolem. Vyšetřovatelé postupně obvinili asi 70 lidí, většinu z ohrožování zdraví závadnými potravinami. Nejvyšší soud potvrdil míchačům metanolem kontaminované směsi Tomáši Křepelovi ze Zlína a Slovákovi Rudolfu Fianovi doživotní tresty vězení. Dopustili se obecného ohrožení. Pravomocný rozsudek zmiňuje nejméně 117 lidí otrávených směsí, kterou vyrobili, z nichž nejméně 38 zemřelo.