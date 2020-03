Městská nemocnice Ostrava Fifejdy

Nemocnice se po rozsáhlých úpravách proměnila v moderní zdravotnické zařízení, které je díky inovacím a kvalitní lékařské péči schopno rozšiřovat svou spádovou oblast a ošetřit stále více pacientů.

V tomto objektu byla úspěšně propojena Městská nemocnice a Městská záchranná služba, což vedlo ke zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných služeb. V nemocnici se zlepšil způsob stravování, modernizovaly se pokoje pro pacienty a odměnou jí bylo nejen ocenění, které v roce 2012 obdržela, ale také pozitivní ohlasy léčených osob a zaměstnanců. O nemocnici se po rekonstrukci začali zajímat špičkoví odborníci, kteří pozvedli úroveň zdravotnického zařízení na jedno z nejlepších v České republice.

Nemocnice, která je největší nefakultní nemocnicí v Česku, v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí, rozdělenou do několika etap. Dokončena by měla být do roku 2030.

Historie

Stavba nemocnice byla zahájena v roce 1846 a o dva roky později bylo zdravotnické zařízení zpřístupněno veřejnosti. V roce 1885 byla odsouhlasena stavba infekční nemocnice v Ostravě Fifejdy, tedy ve čtvrti, která nebyla doposud zastavěna, a pro veřejnost byla zpřístupněna o rok později. Fifejdy, původně Viehweide, znamená v překladu pastviny.

Základní informace Adresa: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A

Telefon: +420 596 191 111;

+420 556 541 111

E-mail: [email protected]





Nemocnice svou velikostí stále nedostačovala potřebám obyvatelstva a nová stavba byla zahájena až v roce 1891. Celý areál nemocnice v Ostravě Fifejdy byl otevřen 14. dubna 1898. Nemocnice nesla název až do první světové války Veřejná nemocnice císaře Františka Josefa v Moravské Ostravě a kapacita lůžek byla 190.

Zdravotnické zařízení se dále rozrůstalo v meziválečném období, kdy byl postaven pavilon pro krční, oční, ušní a nosní onemocnění s kapacitou 128 lůžek.

V roce 1938 byl počet lůžek 752, nemocnice zaměstnávala na 5 primářů, 12 sekundářů, 67 řádových sester, 8 ošetřovatelů, 32 domácích pomocnic a 9 úředníků.

V roce 1992 se stala Městská nemocnice Ostrava příspěvkovou organizací města.

Současnost

Oddělení nemocnice Klinická oddělení

Pohotovost

Nemocniční lékárna

Anesteziologie a resuscitace (ARO)

Centrální příjem s Emergency

Centrum hyperbarické medicíny

Dermatovenerologie (kožní)

Dětské lékařství

Dětský rehabilitační stacionář (DRS)

Dům sociálních služeb (DSS)

Geriatrie a Interna

Gynekologie a porodnictví

Chirurgie a úrazová chirurgie

Interna

Kardiologie

Klinická biochemie (OKB)

Klinická hematologie (OKH)

Klinická onkologie

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)

Nefrologické a hemodialyzační centrum

Neurochirurgie

Neurologie

Oddělení centrální sterilizace

Oftalmologie (oční)

Ortopedie

Otorinolaryngologie (ušní, nosní, krční)

Patologie

Pneumologie a ftizeologie (plicní)

Psychiatrie

Radiologie a zobrazovací metody (rentgen)

Rehabilitační a fyzikální medicína

Urologie

Všeobecné praktické lékařství

Nemocnice obdržela v roce 2012 třetí místo v oblasti Spokojenosti zaměstnanců v kategorii Nejlepší nemocnice kraje. Od Organizace HealthCare Institute obdržela ocenění v roce 2012 za třetí místo v kategorii Nejlepší krajské a městské nemocnice ČR.

Na počátku roku 2011 se zdravotnické zařízení zapojilo do spolupráce s Dobrovolnickým centrem ADRA Ostrava. Hlavním záměrem bylo zpříjemnit pobyt v nemocnici nejen dětem, ale také dospělým. Dobrovolnická činnost, která je v nemocnici vykonávána, nemá zastupovat lékaře či odborný personál, ale má pacientům poskytnout náplň dne tak, aby se z něj mohli radovat. Jejím úkolem je nemocné zabavit, vyplnit volný čas a ukázat jim veselejší stránku pobytu v nemocnici.

Do dobrovolnického programu je zapojeno několik vybraných oddělení, mezi které patří dětské oddělení, dermatovenerologie, Léčebna dlouhodobě nemocných Radvanice a Domov sociálních služeb Radvanice.

Kauzy

V roce 2011 v nemocnici vypukl požár a museli být na místo přivoláni hasiči. Z budovy rehabilitačního pavilonu čtyři hasičské jednotky evakuovaly kolem 40 osob. Naštěstí nikdo nebyl zraněn a pacienti byli umístěni na jiné oddělení v nemocnici.