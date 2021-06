Rafał Brzoska – mít odvahu to nezabalit

Polský přepravce InPost způsobil revoluci na polském trhu doručování balíků díky využívání automatizovaných doručovacích boxů.

Generální ředitel a zakladatel společnosti Rafał Brzoska plánuje rychlou expanzi na další evropské trhy, protože udržitelnost je na prvním místě jeho agendy a covid-19 přinesl zvýšenou poptávku po automatizovaném doručování.

InPost proměnil doručovací služby v Polsku. Jak se vám to povedlo?

Když už nebylo kam se dál rozvíjet v oboru doručování neadresných zásilek, rozhodl jsem se pustit do mnohem většího tržního segmentu - oblasti poštovních služeb. V té době měla polská pošta monopol, takže na tento trh bylo těžké proniknout. V roce 2006 jsme šli na burzu jako Integer.pl, čímž jsme získali finanční prostředky, které jsme potřebovali k prolomení jejího monopolu.

O šest let později jsme měli 35% podíl na trhu doručování poštovních zásilek v Polsku a stali jsme se nejrychleji rostoucím soukromým poskytovatelem poštovních služeb v Evropě. V té době už jsem ale začínal chápat, jaký dopad má elektronická substituce a fakturace na západoevropský poštovní trh, a uvědomil jsem si, že bude potřeba naše podnikání ještě více proměnit.

Napadl mě způsob, jak používat pozměněné německé poštovní [PO] boxy pro e-commerce, a tím jsme v roce 2010 začali - zřídili jsme v Polsku malou síť 100 plně automatických boxů na balíky. V roce 2016 jsme se rozhodli úplně stáhnout z oblasti poštovních služeb a transformovat se v čistě balíkovou službu se sítí asi 2 000 boxů v Polsku a s menším počtem boxů ve Velké Británii, Itálii a Francii.

Vzal jsem něco, co na trhu existovalo 40 let - něco tak jednoduchého jako PO box - a zautomatizoval to. A z tohoto nápadu se zrodila nejlepší, nejprogresivnější a největší logistická e-commerce přepravní firma v Polsku.

Stejně jako jiné obory, i logistika čelí požadavkům na udržitelný provoz. K jakým změnám došlo ve vašem podnikání, aby bylo více udržitelné?

Nejdříve je třeba říct, že asi 20 % všech našich balíků vyzvedneme v boxu, takže už na prvním kilometru šetříme peníze. Největší výhody ale přicházejí na posledním kilometru. Jeden řidič v průměru doručí za osmihodinovou směnu 80 až 90 balíků zákazníkům domů a vyprodukuje 1,4 kg CO 2 na jeden balík. Ale každý náš řidič zaveze do 10 různých boxů po 100 balíčcích, takže v průběhu osmihodinové směny každý řidič doručí asi 1 000 balíčků. Jsme tedy 10krát efektivnější než tradiční doručovací služby, které doručují na adresu, a podle studií na Milánské univerzitě a na Polské technické univerzitě tak produkujeme jen 0,14 kg CO 2 na jeden balík.

Naším cílem je, abychom do konce roku 2021 v 10 největších polských městech jezdili pouze plně elektrickými automobily. Máme terminál s boxy, kde je vestavěná nabíjecí stanice pro elektrická auta, kde si naši zákazníci a naši řidiči mohou nabít svoje elektromobily. Díky této dobíjecí infrastruktuře pro elektromobily jsou naše terminály atraktivní pro evropská města, která se snaží snížit svou emisní stopu. To odpovídá i evropské strategii nulových emisí, která hraje stále výraznější roli při získávání finančních prostředků z fondů EU.

Ovlivnil covid-19 plánovanou expanzi vaší firmy?

Koronavirus posílil e-commerce, což samozřejmě znamená i rozvoj doručovacích služeb. A my rosteme ještě rychleji než naši konkurenti, protože máme automatizované boxy. Ty dnes představují nejbezpečnější metodu doručení s nonstop možností vyzvednutí a doručení, jelikož jsou bezkontaktní. V Polsku každý týden instalujeme desítky nových balíkových boxů. V současné době jich máme 8 000 a jejich počet rychle roste. Brzy jich budeme mít 10 000 a v příštích letech chceme přidat dalších 5 000 boxů. Doručovací boxy na balíky jsou stále oblíbenější, a to nejen ve velkých městech, ale i v menších městech a na vesnicích. Chceme poskytovat naše služby všude tam, kde žijí naši klienti.

Samozřejmě jsme také museli výrazně investovat do dopravní a logistické infrastruktury. V poslední době jsme tedy přijali více než 1 500 nových zaměstnanců a stavíme 18 nových skladů.

Největší výzvou je pro nás nyní zopakovat náš úspěch z Polska i v dalších zemích, a to včetně Velké Británie, která je největším trhem e-commerce v Evropě. Mým snem je mít v každé zemi rozsáhlou síť alespoň 10 000 až 15 000 boxů a dosáhnout tohoto počtu rychleji, než jsme se na tento počet dostali v Polsku.

Jakou máte radu pro další generaci lidí, kteří chtějí něco změnit?

Být otevřený. Podívejte se na příklady zkušených lidí, kteří se přizpůsobili změně a vytvořili jedinečný produkt.

Ti, kteří právě začínají, možná budou muset na nějakou dobu zapomenout na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. V oblasti neadresné distribuce jsem začal podnikat už na vysoké škole. Když jsme dosáhli 40% podílu na trhu, dostal jsem nabídku na odkup firmy ve výši 13 milionů euro od jednoho venture fondu. Nabídku jsem odmítl, protože jsem si připadal mladý na to, abych šel do důchodu, nebo tedy abych odešel ze svého prvního podnikání. A místo toho jsem se rozhodl firmu rozšířit nákupem konkurenčních firem.

Máte jen 10 až 15 let na to, abyste si vybudovali solidní zázemí a poučili se ze svých neúspěchů. Jedním z důležitých rysů vyzrálého podnikatele je, že ve své kariéře zažil alespoň jednu nebo dvě skutečné podnikatelské katastrofy a poučil se z nich. V roce 2015 jsem byl na pokraji krachu, protože monopolní státní pošta vyloučila soukromé společnosti z poštovního byznysu. Díky správným a dobře načasovaným rozhodnutím a díky spolupráci se skvělým týmem manažerů se mi ale nakonec podařilo společnost zachránit. A to, co jsem se díky tomu naučil, je k nezaplacení.

