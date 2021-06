Heimo Scheuch – udržitelnost jako dlouhodobá strategie

Heimo Scheuch je přesvědčen, že pokud chceme další generaci předat firmu, která bude dobře fungovat i v budoucnosti, musíme správně chápat koncept udržitelnosti.

Heimo Scheuch je už více než 10 let generálním ředitelem společnosti Wienerberger AG, která dodává stavebniny a materiály pro dopravní infrastrukturu. Firma sídlí v Rakousku, ale má mezinárodní působnost, Českou republiku nevyjímaje.

Kde hledáte inspiraci a jak se odráží v tom, co děláte?

Pokud chcete věci měnit, musíte to dělat důsledně a musíte mít vizí. Někdy přemýšlíme v příliš krátkém časovém horizontu - pokud bychom se více soustředili na delší časový úsek, měli bychom se v mnoha ohledech lépe, a to jak v každodenním životě, tak v podnikání a politice.

Pocházím z rakouského venkova, kde zemědělci v horách tvrdě pracují a starají se o půdu v ​létě i v zimě. Zaslouží si náš velký obdiv, protože jejich zdrojem obživy je půda a oni se o ni starají udržitelným způsobem a předávají si znalosti z generace na generaci. A to je pro mě velkou inspirací, protože v byznysu lidé někdy kladou přílišný důraz na kvartální ekonomické výsledky a ukazatele KPI, ale nikoliv už na to, že jednou svůj byznys budou chtít předat nové generaci v dobrém stavu.

Viděl jsem příliš mnoho firem, které byly ve špatném stavu, finančně vyčerpané nebo s nevhodnou strategií. Nebyly vedeny tak, aby obstály i v budoucnu. Velmi podezřívavě se dívám na krátkodobě zaměřené strategie týkající se environmentálních cílů a také na to, když vidím určitý firemní populismus. Pokud přijímáte každý rok nové cíle a představujete nový příběh, pak bude mít vaše firma potíže dobře fungovat. Pro nadcházející roky budeme proto hodně potřebovat stabilní právní rámec.

Jaká je vaše současná podnikatelská strategie a jak se v ní odráží dlouhodobé strategické plánování?

V roce 2020 jsme vydali strategii na příští tři roky. Environmentální aspekt ESG jsme zjednodušili tak, že jsme se zavázali snížit emise CO 2 o 15 %. Dále jsme stanovili, že každý produkt, který navrhneme, musí být recyklovatelný nebo se musí dát opakovaně použít. Našich více než 200 závodů musí mít jasný plán, jak udržet, zlepšit a podporovat biodiverzitu. A do roku 2050 plánujeme být 100% uhlíkově neutrální. V příštích třech letech investujeme tedy stovky milionů eur do výzkumu a vývoje. To je skutečně obrovská částka a my jsme připraveni ji investovat.

Využíváte zelené financování pro růst vašeho podnikání a podporu udržitelnosti. Jaký to má dopad na vaši strategii?

Pro zelené financování jsme se rozhodli v roce 2019. Jedná se o podnikatelské úvěry se zvýhodněnými úrokovými sazbami, které jsou navázané na udržitelnost podnikání. Společně s finančními institucemi jsme si tedy stanovili jasné cíle, jako je například snížení emisí CO 2 , a díky tomu máme nastavené nižší úrokové sazby. Tento model financování je pro nás velmi atraktivní a určitě ho chceme v budoucnu více využívat.

Lze ve stavebnictví uplatnit principy cirkulární ekonomiky?

Lidé často mluví o udržitelnosti, ale zapomínají, že trvanlivost a životnost výrobku je také velmi důležitá. Udržitelný výrobek by měl mít životnost alespoň 100 let. Některé výrobky jsou vyráběny velmi efektivně, ale to neznamená, že mají dlouhou životnost. Vzniká pak problém s odpady nebo s integrací výrobku do cirkulární ekonomiky. Hledáme řešení, která vydrží více než 100 let a budou stále sloužit svému primárnímu účelu. Naše výrobky jsou také stoprocentně recyklovatelné a vracejí se na stavby buď s jiným využitím, nebo recyklované. Tento uzavřený cyklus je velmi důležitý, protože chceme ukázat, že naše výrobky mohou mít příznivé dopady a pozitivní uhlíkovou stopu. Nejde tedy jen o výrobní fázi.

Firma Wienerberger je největším výrobcem cihel na světě, má celkem 201 výrobních závodů ve více než 30 zemích. Je složité aplikovat udržitelný přístup v různých zemích a oblastech?

I když se normy liší, zúčastněné strany i veřejnost si uvědomují, že musíme se surovinami, s energií a vodou nakládat velmi zodpovědně. Kultura se může v Indii, USA, Velké Británii nebo Německu lišit, ale obecně si myslím, že lidé chápou, že je to důležité. Existuje všeobecné povědomí, které vytváří pozitivní dynamiku.

Samozřejmě to také něco stojí - musíte investovat do inovací, abyste udrželi a zlepšili své podnikání - ale já pevně věřím, že pouze inovativní podniky mají šanci přežít.

