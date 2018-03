Zde máte tu databázi, prosím

Spravujete osobní údaje klientů či obchodních partnerů - a chystáte se je někomu předat? Pozor, není to jen tak.

Blíží se květen a s ním i chvíle, kdy vstoupí v platnost nové nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, takzvané GDPR. Jak se bude týkat situací, kdy jakýkoliv subjekt bude tyto údaje předávat dál?

Vybrali jsme několik typických scénářů, které mohou nastat, a probrali je s projektovým manažerem portálu GDPRkalkulačka.cz Janem Raabem.

Bez adresy balíček nedoručí

"Jsou situace, kdy k předání osobních údajů už z principu dojít musí. Klasicky při nákupu na internetu. Obchodník - pakliže si zboží nepřebírá klient sám na prodejně či jiném výdejním místě - musí přepravci zásilky sdělit, kde zákazník bydlí, a většinou i předat telefonní kontakt. Bez toho by podstata smluvního vztahu nešla naplnit a není k ní potřeba souhlas," popisuje Raab logiku takového případu. Když tedy objednáte zboží na e-shopu, nemůžete ho pak napadnout, že předal vaši adresu poště či DPD.

Ovšem obchodník by měl mít v dodatku ke smlouvě s dopravcem ošetřené, že osobní údaje klientů nebudou použity k ničemu jinému než k dodání zboží. "Je nebytné pohlídat si smluvní dokumentaci. V případě, že by došlo k úniku dat, je potřeba jednoznačně vědět, na čí straně je chyba. Samozřejmě si obchodník vůči poště nebo Googlu nebude vymáhat své smluvní podmínky. Tito velcí hráči už teď sami své partnery kontaktují s novými smluvními podmínkami s GDPR dodatkem, který jasně říká, jak jsou data zákazníků těchto partnerů chráněna," dodává.

Dva obchody se o data nesmí dělit

Nad tento rámec nezbytného použití osobních údajů k naplnění smlouvy (tedy ono dodání balíčku) by už jakékoliv nakládání s nimi mělo být ošetřeno souhlasem. "Lze si představit už jen několik případů, kdy k tomu souhlas není potřeba. Napadá mě například policejní vyšetřování. Jiný veřejný zájem se však na běžné komerční subjekty už jen těžko bude vztahovat," uvažuje manažer.

Další typická situace: představte si dva spolupracující e-shopy, z nichž jeden prodává odbornou literaturu o přírodě a pro zahradníky, a druhý se zabývá sekačkami, hnojivem a dalšími potřebami k zahradničení. A ty si řeknou, že svou marketingovou nabídkou osloví zákazníky svého partnera, protože je nasnadě, že zboží jednoho může zajímat klienty druhého.

A to se nesmí. Bez souhlasu zákazníka nelze jeho údaje poskytnout jinému podnikateli.

Jak tedy marketingové spolupráce správně řešit?

Pokud dvě společnosti podnikají ve stejném segmentu a chtěli by ve vzájemné spolupráci nabídnout své produkty klientům partnera, pak je to možné udělat tak, že nabídku parnera nabídnout svým klientům sami. Přitom ovšem musí platit, že nabízejí opravdu pouze zboží/služeb v rámci tzv. oprávněného zájmu. Pokud podnikáte s odbornou literaturou o přírodě a pro zahradníky, můžete svým klientům nabídnout produkty partnera, který se zabývá sekačkami a hnojivy a dalšími produkty k zahradničení. Naopak není možné jim nabízet nesouvisející produkty nebo služby např. oblečení atp.

Lékařská tajemství?

Velkým tématem rovněž je, když jeden živnostník předává svou databázi svému nástupci. "Tohle je typické u praktických lékařů. Když doktor předává svou praxi, naprosto běžně následovníkovi předá i kompletní kartotéku svých pacientů. Tady je to o to horší, že jde o údaje citlivé," popisuje Raab a říká, že správně by odcházející lékař měl oslovit všechny své pacienty a vyžádat si od nich souhlas s předáním zdravotní dokumentace novému kolegovi. "Bohužel se to neděje a je to velice ošemetné. Navíc z hlediska GDPR nebezpečné, nesprávné a hodně riskantní. Víme, jak to chodí například na malých městech a vsích - najednou se k vašim osobním údajům může dostat někdo, s kým máte například osobní spory a tak podobně. Všichni dotčení by si to měli uvědomit a zařídit se podle toho."

Podobně je to například u řemeslníků: pokud otec tesař či instalatér odchází do výslužby a jeho zákazníky přebírá syn, měl by zákazníky požádat o nový souhlas. Ale to je spíše teoretický důsledek GDPR.

