Jste delegáti ruské teroristické federace, slyšeli v Brně nadávky příznivci Ruska

Příznivci ruského motorkářského klubu Noční vlci , kteří každoročně jezdí po Evropě u příležitosti konce druhé světové války, narazili na protesty už při sobotním příjezdu do Brna. Před vjezdem na brněnský Ústřední hřbitov na něm čekala skupina protestujících s nápisem "Vítáme delegáty ruské teroristické federace". V pondělí mají motorkáři v plánu návštěvu pražských Olšanských hřbitovů.

Na ilustrační fotce jsou Noční vlci při jízdě v Rusku. Protože do Česka nesmějí, jezdí sem jejich "kolegové" z Česka, Slovenska a některých dalších evropských zemí. | Foto: Reuters

Je to už každoroční rituál v době výročí konce druhé světové války. Do Česka a dalších evropských zemí vjíždějí členové ruského motorkářského klubu Noční vlci, kteří se netají obdivem k ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi a jeho mocenské politice. I když tvrdí, že chtějí po Evropě hlavně uctít památku sovětských vojáků, kteří padli ve zmiňované válce, ve skutečnosti vzdávají hold ruskému režimu a Putinovi, k němuž mají velmi blízko. Šéf Nočních vlků Alexandr Zaldostanov je navíc na sankční listině USA i EU za podporu ruské anexe ukrajinského Krymu.

Pořadatelem jízdy s názvem "Cesta vítězství" je podle ČTK skupina s názvem Night Wolves MC Europe, která je odnoží klubu Noční vlci. Mezi sebou ale nemá patrně ruské motorkáře, kteří do zemí EU nemůžou. Na motorkách tak sedí lidé z Česka, Slovenska, Německa, Makedonie nebo Estonska. Minulou neděli vyjeli ze slovenských Michalovců, po cestě zastavili u památníků padlých z 2. světové války, a právě v sobotu dorazili do Brna. Tady je čekali protestující ze skupiny Kaputin a strany Volt Česko a Volt Slovensko.

Při dnešním protestu proti Nočním Vlkům došlo k incidentu, kdy se jeden podporovatelů Putinova režimu pokusil típniut cigaretu o ukrajinskou vlajku. pic.twitter.com/O6ngiUYkSF — Adam Hanka | Volt Česko (@adhanka) May 4, 2024

"Naše skupina už od anexe Krymu v roce 2014 opakovaně pořádá podobné protesty, abychom upozornili na riziko ruského imperialismu," řekl ČTK za skupinu Kaputin Petr Lázňovský. Podle předsedy Voltu Adama Hrušky je vzpomínka na padlé jen zástěrkou.

"Protestovali jsme proti tomu, že zneužívají symboliky padlých ve druhé světové válce k propagaci Putinova Ruska. Odsuzujeme také to, že záměrně šíření lží, dezinformací a prokremelskou propagandu, a to zejména v takto citlivý moment, měsíc před volbami do Evropského parlamentu a jen pár dní před výročím konce druhé světové války," prohlásil.

Skupina motoristů prošla okolo protestujících a zamířila k čestnému pohřebišti Rudé armády. Tam zazněly česká a slovenská hymna, účastníci položili věnce a květiny k památníku. Poté se vydali zpět a opět prošli kolem protestujících s vlajkami. Motorkáři na jejich přítomnost nereagovali, několik protestujících lidí se s nimi pustilo do diskuse. Jeden z odcházejících příznivců Nočních vlků se pokusil o ukrajinskou vlajku uhasit cigaretu, k žádným větším střetům mezi oběma stranami nedošlo.

Skupina Kaputin proti ruské agresi na Ukrajině vystupuje od jejího začátku. V minulosti například vyvěšením transparentu na domu na Žižkově, jenž patří rodině ruského zbrojaře, žádala zabavení domu. Na veřejnosti také opakovaně vystavila sochu představující ruského prezidenta Vladimira Putina na zlatém záchodě. K brněnskému protestu skupiny Kaputin se dnes připojili i zástupci strany Volt Česko, která kandiduje do Evropského parlamentu.