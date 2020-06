Důchody se podle zákona zvyšují (valorizují) o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. V posledních letech dochází k valorizaci nejčastěji od lednové splátky důchodu.

Důchody se podle zákona zvyšují (valorizují) o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. V posledních letech dochází k valorizaci nejčastěji od lednové splátky důchodu. (Častým omylem je, že k valorizaci dochází od 1. ledna, valorizace důchodů se však provádí ode dne splatnosti důchodu.)

Valorizovány jsou pak všechny důchody přiznané (s datem přiznání) do 31. prosince předchozího roku.

Zákon stanovuje pro zvyšování důchodů minimum ve výši růstu cen (inflace) plus polovina růstu reálných mezd. O dřívějších omezeních zvyšování důchodů jen na třetinu růstu cen a třetinu růstu reálných mezd se dočtete více zde.

Výdaje státu na penze narůstají každý rok a souvisejí s rostoucím věkem dožití a s tématem věku odchodu do důchodu.

Z čeho se skládá důchod

V českém důchodovém systému najdeme čtyři druhy důchodů: starobní, invalidní, vdovecký/vdovský a sirotčí. Všechny důchody se skládají ze základní výměry a procentní výměry. Při valorizaci pak může docházek ke zvyšování obou, nebo jednotlivých složek.

Sněmovna o prázdninách 2018 schválila vládní důchodovou novelu, která mění složení penze. Nově se pevný díl důchodu posiluje a od roku 2019 odpovídá deseti procentům průměrné mzdy místo dosavadních devíti procent. Zásluhová část penze se naopak mírně oslabila. Solidarita systému bude tedy větší než dosud. Víc by si měli přilepšit lidé s nízkým důchodem, ostatním se bude přidávat pomaleji než nyní. Projevit by se to mělo od roku 2020. Změna složení penze má brzdit navyšování výdajů na důchody. Jinak novela pravidla valorizace neměnila.

Zvýšení důchodů lidem starším 85 let

Od ledna 2019 došlo ke změně, díky které se o tisícovku měsíčně zvýšila procentní výměra důchodu u seniorů, již dovrší 85 let věku. Změna byla účinná od lednové splátky důchodu v roce 2019, přičemž důchodců v této věkové kategorii bylo téměř 200 000. Tito takzvaní starodůchodci odcházeli na odpočinek před třemi desetiletími s mnohem menšími částkami než dnešní penzisté. I po přepočítání mají důchod nízký.

Více o důchodech se dočtete i na stránkách České správy sociálního zabezpečení.