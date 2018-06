Zkuste štěstí a bavte se u nových Sazka Her

Spoustu zábavy, pestrý výběr her a velká šance na lákavé výhry, to vše nabízí Sazka Hry. Novinka je nyní dostupná online na herním portále Sazka.cz. Vyzkoušet můžete více než 25 rychlých her včetně oblíbených Starburst nebo Gonzo´s Quest.

Široká nabídka her vám dává možnost vybrat si zábavu, která je vám svým designem a obsahem nejbližší. Zahrát si můžete mimo jiné rychlé hry inspirované slavnými hudebními kapelami, komiksovými hrdiny, ale zkusit štěstí můžete například i na tradiční ruletě. Foto: Komerční sdělení Prohlédněte si zde kompletní nabídku Sazka Her Sazka Hry jsou ideálním odreagováním a příjemným zpestřením dne. Ať už si chcete odpočinout po práci nebo si třeba jen zkrátit čas v hromadné dopravě, na stránce Sazka.cz najdete plno příležitostí, jak se zabavit a současně získat zajímavé výhry. "Do budoucna rozšíříme naši nabídku o více tzv. dovednostních a znalostních her, u kterých záleží nejen na principu náhody, ale i na schopnostech, zručnosti nebo vědomostech každého hráče," vysvětluje Aleš Veselý, marketingový ředitel Sazky. Možnost hrát až po kompletní registraci Sazka jako jediná v České republice získala mezinárodní certifikát od Světové loterní asociace WLA o plnění přísných kritérií zodpovědného hraní. Online hry můžete hrát na počítači i mobilu pouze jako registrovaný zákazník. Následně je také potřeba nastavit si v hráčském účtu několik sebeomezujících bezpečnostních limitů. 18+. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!