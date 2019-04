Zkomplikuje nám Brexit výuku angličtiny v zahraničí?

Češi se chtějí učit cizí jazyky. Vyplývá to z dlouhodobých statistik agentury STUDENT AGENCY. Oddělení studijních a pracovních pobytů je historicky nejstarší divizí společnosti. Na jejím úspěchu Radim Jančura v minulosti vystavěl další části svého businessu.

Největší zájem je stále o studium angličtiny. "Anglicky se lidé doučují kvůli práci i cestování," vysvětluje Peter Janičina, ředitel oddělení jazykových pobytů STUDENT AGENCY. Nejpočetnější skupina je mezi 16 a 50 lety. "V posledních letech přibývá zaměstnanců na odborných pozicích, kteří si chtějí z pracovních důvodů zlepšit jazyk, případně je na jazykové pobyty vysílají sami zaměstnavatelé," dodává. Na jazykové pobyty jezdí i rodiče s dětmi, kde mají oddělenou výuku, ale volný čas pak tráví společně poznáváním země.

Lidé si v dnešní době uvědomují, že investice do jazykového vzdělávání jim usnadní osobní i profesní život. "Přidejte množství kontaktů, zážitků a zkušeností, které na studiu v zahraničí získáte, a máte ideální kombinaci dovolené s přidanou hodnotou vzdělání," shrnuje manažerka prodeje jazykových pobytů Soňa Grobová.

Nejoblíbenější destinací pro jazykové vzdělávání je jednoznačně Velká Británie. "Ani v případě, že Británie vystoupí z Evropské unie, nepředpokládáme opadnutí zájmu ze strany zákazníků. Cestování by nemělo být složitější. Očekává se, že po konci přechodného období, kdy budou pravidla platit beze změny, vznikne imigrační registrační systém. Ten by měl být podobný tomu, který teď známe třeba z Kanady nebo USA," upozorňuje na možné budoucí povinnosti Peter Janičina. V případě komplikací s cestováním do Británie najdete u STUDENT AGENCY dostatek alternativ - celoročně Maltu a Kypr, zámořské země nebo třeba Barbados, který můžete spojit s příjemnou dovolenou.

V současnosti je znalost anglického jazyka téměř samozřejmostí. Češi si to uvědomují a učí se druhý i třetí jazyk. Mnoho jich vyráží na jazykové pobyty zaměřené na španělštinu, francouzštinu, němčinu či jiné méně obvyklé jazyky, jako je ruština a čínština. "Tyto jazyky jsou v posledních letech poptávané ze strany zaměstnavatelů, sledujeme nárůst zájmu o jejich výuku. Naši nabídku proto přizpůsobujeme poptávce. Třeba rusky se mohou zákazníci naučit v Petrohradě nebo v evropské Rize," popisuje Soňa Grobová. Za španělštinou pak cestují například do jižní Ameriky, kde si pobyt ozvláštní třeba návštěvou amazonských pralesů.

Česká agentura zazářila mezi evropskou konkurencí

STUDENT AGENCY byla pro duben zvolena agenturou měsíce prestižním Study Travel Magazine. Uspěla v konkurenci stovek evropských agentur zajišťujících jazykové vzdělávání v zahraničí. Vítěze ankety volí hlasováním jazykové školy, do kterých zákazníci agentur míří. "Dlouhodobě klademe důraz na vztahy s partnery v zahraničí, domluvená obchodní politika je striktně dodržována a partneři si cení, že férově dodržujeme nastavené ceny a podmínky, což bohužel není na trhu standardem," přibližuje Peter Janičina. Divizi studia v zahraničí STUDENT AGENCY se dlouhodobě daří. Navzdory nedávné globální krizi, celosvětovým hrozbám a měnícím se potřebám, zařídí jazykový pobyt ročně kolem 4 000 klientům.