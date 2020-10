Zdraví často hledáme jen v pilulkách

Ve strachu z nákazy COVID-19 utrácíme v lékárnách 3x víc, ukazuje to veřejně Lékárna.cz.

"Jak se každý den nakupuje lékárenský sortiment související s nákazou, na to se může každý podívat přes tzv. koronaINDEX. A taky podáváme lidem pomocnou ruku. Protože nemá smysl polykat bezhlavě pilulky nebo ze strachu nakupovat léky do šuplíku, to k pevnému zdraví nepomůže," říká zakladatel Lékárna.cz PharmDr. Vladimír Finsterle.

Co o nás koronaINDEX říká?

Index odráží, jak reagujeme na informace o vývoji nákazy, na doporučení odborníků, média i mimořádná opatření. A co zásadního říká? Že v lékárně letos často vydatně nakupujeme to, co potřebujeme, ale i to, co si třeba jen myslíme nebo někde slyšíme, že pro zdraví potřebujeme. Letos asi 3x víc než loni. Rozumím tomu: jsme zavalení tak obrovským množstvím informací co pro svoje zdraví udělat nebo nedělat, že je těžké to všechno vyhodnotit, vybrat si to důležité. A tak se nedivím aktuálním nákupním trendům, kdy lidé svůj strach řeší nákupem pilulek v naději, že teď už určitě jejich zdraví nebude v ohrožení.

A co byste jim místo toho doporučil?

Myslet na svoje zdraví každý den. Protože kdo se o sebe dlouhodobě stará, zdravě a přiměřeně jí, má dost pohybu, pokud možno nekouří a alkohol pije s rozumem, tak doplňky stravy a vitamíny ani nepotřebuje. A když už, pak rozumně vybrané a v přiměřeném množství a ve správný čas. Mléka můžete klidně vypít o litr víc, ale léčivých přípravků byste o krabičku víc sníst neměli. I u vitamínů a doplňků stravy například na podporu imunity, které se letos prodávají až 3násobně víc než loni, doporučuji řídit se svou vlastní potřebou v konkrétní situaci a doporučeným dávkováním. Nikoli tím, že se o nějakém vitamínu mluví nebo je zrovna mega balení v akci. Přebytek některých vitamínů (B, C) tělo vyloučí močí a opakovaně tak zbytečně zatížíme přírodu. A jiné vitamíny (například D) se zase mohou v těle kumulovat. Takže i když to jsou hity podzimních nákupů, ve výsledku mohou zatížit organismus i přírodu.

Jak se v těch doporučeních má ale člověk vyznat?

Právě proto, že jsem lékárník, chci zákazníkům na internetu rozhodování o tom, co potřebují pro svoje zdraví, ulehčit. Dlouhodobě rozvíjíme na Lékárna.cz odbornou poradnu, do které jsme angažovali lékárníky a lékárnice zdatné v online komunikaci a zákazníci s nimi mohou zdarma a téměř kdykoli konzultovat vybrané nebo doporučované léčivé přípravky. Zdarma. Je pro mě důležité dávat zákazníkovi jistotu, že nakoupil to, co opravdu pro svoje zdraví potřebuje. Žádné přípravky nevnucujeme, ani privátní značky.

Mimochodem, jak dopadl váš průzkum o změnách životního stylu po zkušenostech s COVID-19?

Třetina zákazníků řekla: O svoje zdraví jsme se starali vždycky, budeme v tom jen pokračovat. Druhá třetina argumentovala, že nehodlají podléhat hysterii. No a třetina odpovídajících se pak shodla, že dezinfekce a ochrana zdraví se pro ně staly novou prioritou. Když to shrnu: pokud většina lidí změnila přístup k sobě samým a zdraví pro ně získalo na hodnotě, pak ten letošní rok něco pozitivního přece jen přinesl. Rádi na Lékárna.cz pomůžeme.