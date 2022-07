Zásnubní prsten: jak vybrat nejdůležitější šperk vašeho života?

Láska vašeho života ještě nic netuší. Vy už ale přemýšlíte nad nejdokonalejší žádostí o ruku. Jak má vypadat zásnubní prsten, který vám bude tento okamžik připomínat do konce života?

Zásnubním prstenem vaše společná cesta teprve začíná. Otevírá vám bránu do společného života, do života v láskyplném manželství, do konce věků… A přesně tak dlouho bude vaše láska nosit prstýnek, který právě vybíráte. Víte, jaký zásnubní prsten vaše polovička nejvíce ocení?

Tohle může být indicie: Nosí vaše partnerka šperky? A jaké?

Napovíme vám. Všimněte si, zda vaše láska ráda nosí šperky. A pokud ano, jak vypadají? Jsou honosné, nebo u vaší partnerky vždy zvítězí minimalismus? Miluje barvy, nebo je její nejoblíbenější kombinace bílo-černá?

Vyberte si zásnubní prsten na zakázku

Nechte pro ni vyrobit zásnubní prsten na míru přesně podle jejího vkusu. Nosí ráda stříbrné šperky a bez barev si nedokáže představit život? V tom případě můžete zvolit bílé zlato nebo platinu a k tomu barevný kámen. Uvidíte, že bude nadšená. I princezna Diana a vévodkyně Kate přece dostaly barevné zásnubní prsteny…

Její nejoblíbenější kov je růžové zlato, na výraznější barvy ale vaše milovaná nikdy nebyla? V tom případě se barevnému kameni raději vyhněte. Můžete jí vybrat minimalističtější variantu prstenu. A pokud se bude chtít vaše nastávající přece jen trošičku rozjet, může později k zásnubnímu prstenu zvolit výraznější snubní prstýnek. Kombinace zásnubního a snubního prstenu na prsteníčku levé ruky je čím dál oblíbenější.

Je to prsten na celý život. Vybírejte podle toho

Precizní výroba prstene a vynikající kvalita diamantů zajistí to, že ten nejdůležitější prsten vašeho života tu s vámi bude až do konce věků.

Jaké druhy diamantů existují? Jsou dva. Jeden je přírodní a druhý je laboratorně vytvořený. Mají ale stejné složení i vlastnost a jsou stejně kvalitní. Od sebe je odlišuje jen původ.

Zirkon vs. diamant

A co zirkony? Jedná se o diamanty? Nikoliv. Jsou měkčí a nejsou tak odolné. Postupem času ztrácejí svůj tvar a tím schopnost odrážet světlo. Proto některé firmy, jako je například Bisaku, od výroby prstenů se zirkony upustily.

Jak zjistit velikost prstenu?

Pokud má vaše budoucí žena šperkovnici plnou prstenů, máte vyhráno. Můžete jeden z nich vzít s sebou na přeměření, nebo to můžete zkusit doma sami pravítkem. Nejčastějšími velikostmi jsou 50, 52 a 54.

Ale co když prsteny nenosí vůbec? Zkuste to odhadnout, nebo se zeptejte její dobré kamarádky. Nemějte ale strach, pokud se netrefíte dokonale. Například Bisaku v ceně prstenu nabízí první úpravu zdarma. A vaše budoucí snoubenka se na vás zlobit určitě nebude.

A velikost diamantu? To už necháme na vás… :)