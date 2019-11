Zapomeňte na předvánoční shon a užijte si Vánoce ve francouzském stylu.

Tradice k vánočním svátkům neodmyslitelně patří, ale jednou za čas je dobré vybočit a kapra s bramborovým salátem odložit na příští rok. Hotel Paříž Praha v centru hlavního města a jeho elegantní restaurace Sarah Bernhardt si totiž pro návštěvníky metropole připravila opravdu zajímavé vánoční menu.

Servíruje se přímo na Štědrý den i na První svátek vánoční. V atmosféře prvorepublikové restaurace a zdobných francouzských interiérů se ponořte do lahodných chutí pětichodového menu a pod taktovkou šéfkuchaře Karla Hynka si dopřejte telecí consommé, grilované foie gras nebo roastbeef s brusinkovým demi-glace. Slavnostní večeři můžete zakončit sklenkou portského vína nebo koňaku. Své partnerce, partnerovi, nebo rodině tak připravíte zcela jistě netradiční vánoční zážitek.

Neodolatelná vánoční Praha

Nasvícené památky, nespočet kulturních akcí, tradiční trhy na Staroměstském náměstí i netradiční bruslení na ledě v kulisách impozantního Stavovského divadla v historickém jádru města. Z Hotelu Paříž Praha budete mít tyto kratochvíle jen pár kroků příjemnou procházkou.

Na některá divadelní či hudební představení vám dokonce postačí vyjít těsně před zahájením programu. Jeden z nejzajímavějších pražských skvostů, Obecní dům, je totiž od Hotelu Paříž Praha vzdálen pouze minutu pěšky. Můžete se zde zaposlouchat třeba do Čtvera ročních období od Vivaldiho. Hned naproti se pak nachází divadlo Hybernia, které láká na světoznámý balet Čajkovského Labutího jezera, nebo na muzikál Galileo s českými muzikálovými hvězdami. Hotel Paříž Praha je tak ideálním výchozím bodem, ať se vydáte jakýmkoliv směrem.

Spoléhat se nemusíte jen na tradiční kulturní stánky. Na Starém Městě pražském je řada hudebních klubů a barů, kde můžete za jeden večer vystřídat rock, jazz i taneční muziku, a pokud vás přeci jen znaví společenský život, můžete si odpočinout v hotelovém wellness & spa centru, nebo si dopřát thajské masáže. I deserty z hotelové kavárny Café de Paris stojí za hřích. Zejména dort Paříž, dle tradiční receptury, z roku 1904 nebo nové domácí pralinky Hotel Paris Pralines. Víc francouzské a pohodové už svátky být nemohou.

Novoroční předsevzetí po francouzsku

Do růžova pečené telecí medailonky, jazzová kapela, společnost hvězd stříbrného plátna a nesmazatelný genius loci prvorepublikové architektury i francouzské secese vás přenesou přes práh do nového roku 2020. Silvestrovské menu je opravdu gurmánským zážitkem. Rozmazlovat vás budou pozorní číšníci nejen servírovanými pochutinami, ale i prvotřídním bufetem, který bude otevřený do pozdních nočních hodin. Jen pozor na šampaňské. Je návykové. Dejte si novoroční předsevzetí stylově.

Evergreeny i móda

V průběhu svého pobytu v Hotelu Paříž Praha nemůžete samozřejmě opomenout i takové evergreeny jako je svařené víno a pečené kaštany pod rozsvíceným vánočním stromem na Staroměstském náměstí nebo zimní bruslení pod širým nebem v samotném centru Prahy. Pokud však zatoužíte po butikovém rozptýlení, nechte se zlákat povánočními akčními nabídkami obchodníků, které můžete zúročit v prémiovém nákupním centru Palladium, jenž je od Hotelu Paříž Praha jen pár kroků přes Náměstí republiky, či můžete rovnou zamířit do pražské Mekky módy - Pařížské ulice.