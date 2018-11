Západ USA: 7 méně známých míst, díky kterým se vyhnete davům turistů

Západní pobřeží USA fascinuje mnoho cestovatelů. Tolik ikonických měst, národních parků a nevšedních zážitků… Ty nejznámější byste asi zvládli vyjmenovat z paměti. Americký západ ale není jen o Grand Canyonu, Hollywoodu nebo Las Vegas. Objevte sedm míst, která si rozhodně zaslouží stejnou pozornost.

Spirituální zážitky na Divokém Západě

Sedona, malé městečko v Arizoně obklopené rudými skalami, je známé především pro nadpřirozené úkazy a mystickou atmosféru. Indiáni ho uctívali jako posvátné a zaslechnete tu nejednu historku o bránách do jiných světů, které se prý v Sedoně nachází. Kdybyste nenašli bránu, nezoufejte, okolí nabízí skvělé příležitosti pro pěší pěší turistiku. Prohlédněte si Oak Creek Canyon a vyzkoušejte skalní skluzavku na přírodním koupališti Slide Rock.

Pavla, která to nejlepší z Ameriky objevuje pro klienty cestovní kanceláře Go2, doporučuje cestu do Sedony spojit s cestou zpět v čase, na Divoký Západ.

Zlatá horečka, která propukla v polovině 19. století, dala vzniknout mnoha osadám i městům. Tisíce lidí, kteří se sem přestěhovali hledat zlaté štěstí, se ale stejně rychle také přesunuli dál, a tak po nich zůstala města duchů, která mnohdy využívají filmaři, ale do dnů Divokého Západu se mohou vrátit i zvědaví cestovatelé. Zastavte se například v Oatman nebo Goldfield Ghost Town v Arizoně či vzdálenějším Bodie v Kalifornii.

TIP: Nejkrásnější národní parky a města západu USA můžete zažít na individuálním zájezdu do USA už od 47 590 Kč.

Kalifornie z ptačí perspektivy

Příroda je tu opravdu unikátní a příliš nezáleží, jaký dopravní prostředek k jejímu objevování zvolíte. Velmi populární je let helikoptérou. Pavla z CK Go2 doporučuje místo sice ikonického, ale velmi turistického přeletu nad Grand Canyonem zvolit méně známá (a levnější), ale dechberoucí panoramata skalního útvaru Rainbow Bridge a Lake Powell. Na čtyřicet minut dlouhém letu se podíváte nejen k jezeru, ale také nad přehradu Glen Dam a meandr řeky Colorado Horseshoe Bend. A kdo ví, možná z výšky zahlédnete i stádo divokých mustangů.

Národní parky známé i neznámé

Podívat se do všech ikonických národních parků USA je úkol minimálně na dva týdny a to se ani nestihnete nikde příliš zdržet. Užít si nádherná panoramata můžete ale i v menších, ne tak populárních parcích. Zamiřte do oblasti Mesa Verde, která je zaslouženě na seznamu Světového dědictví UNESCO, nebo do Antelope Canyonu. Ten se sice neřadí mezi národní parky, ale hra, kterou světelné paprsky rozehrávají na stěnách vyschlého koryta řeky, vám rychle dokáže, že byste o takovou podívanou nechtěli přijít. Jeho popularita mezi cestovateli roste, proto při plánování itinerářů a dovolené do USA myslete na to, že je vstupenky do horní části kaňonu lepší zamluvit s předstihem.

Ve stínu svých slavnějších sousedů se ukrývá také Bryce Canyon. V parku, kde ráz krajiny udávají stovkami vápencových skalních věží, je mnoho tras pro pěší, pro dobrodružné povahy je tu možnost vydat se na cestu na koni. Až se budete proplétat mezi skalními útvary a kochat se výhledy z koňského hřbetu, atmosféru amerického západu, domova kovbojů a indiánů, budete mít opravdu na dosah ruky.

Ten pravý divoký západ můžete zažít na zájezdu Západní USA, kde poznáte národní park Grand Canyon nebo drsnou přírodu Monument Valey od 49 990 Kč. Samotné poznávací zájezdy do USA pro vás ráda připraví Pavla Janková, garantka zájezdů do USA od CK Go2.