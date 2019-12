Zákon o regulaci makléřů nebude mít dostatečný efekt, chybí dozorový orgán

Důležitý zákon, který ovlivní domácí realitní trh, jde do finále. Vstoupit v účinnost by měl začátkem nového roku a nastavit má podmínky pro činnost makléřů. „Současná podoba regulace nebude mít takový efekt. Chybí dozorový orgán, který by udával jasný směr a výklad pro všechny realitní zprostředkovatele,“ prohlásila Andrea Daňhelová, ředitelka provozu a jednatelka z Fincentrum Reality.

Přední česká realitní kancelář se na zákon připravuje, v současné době už disponuje čtyřstupňovým vzdělávacím programem.

Realitní zprostředkovatelé budou muset mít odborné vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné či středoškolské kombinované s povinnou tříletou praxí. Co to však znamená pro současné realitní makléře, kteří nemají patřičné vzdělání? Budou si ho muset dodělávat?

"Pro současné makléře to takový problém nebude, jelikož většina z nich má středoškolské vzdělání s patřičnou praxí. Efekt zredukovat realitní zprostředkovatele tak nebude zcela funkční, spíše dáme překážku těm, kteří chtějí v tomto oboru začít pracovat - resp. budou muset složit zkoušku. Realitních makléřů v České republice dnes působí okolo 15 000. Pokud bychom to porovnali s Německem a kolik je tam makléřů na počet obyvatel, měli bychom mít v České republice kolem 5 000 makléřů."

Jak se na takové změny tváří makléři?

"Makléři mají obecně ze zákona strach, a to zejména z rychlosti předpokládané účinnosti a nejasných pravidel. Proto je nutné, aby byl zákon co nejdříve schválen, byly nastaveny metodické pokyny a výkladová ustanovení, aby se realitní kanceláře zvládly připravit. Makléři působící ve větších kancelářích budou mít rozhodně výhodu oproti freelancerům, kteří se se změnami budou muset vypořádat sami."

Jakým způsobem vzděláváte vy makléře? Měli jste nějaké změny v rámci vaší interní zkoušky?

"Změny teprve připravujeme. Nicméně dnes máme 4 stupňový vzdělávací program, kterým musí projít každý realitní makléř v rámci půl ročního adaptačního procesu. Vedle toho máme pravidelné právní vzdělávání na různorodá témata, kdy naši právníci vyjíždějí za našimi makléři po celé republice. Vedle toho máme samozřejmě i propracovaný vzdělávací program pro manažery. V naší společnosti klademe na vzdělávání velký důraz, jelikož jen v oboru vzdělaný makléř se stává profesionálem a je schopen poskytnout i tomu odpovídající službu klientům."

Co vy osobně považujete za nejvíce problematické v daném zákoně? Pojištění odpovědnosti nebo úschovy?

"Je dobře, že bylo pojištění nastaveno zákonně, nicméně se domnívám, že na poměrně malou částku s ohledem na to, v jakých výších se prodeje nemovitostí pohybují. Větší jistotu by kancelářím a klientům určitě přinesla částka vyšší. V naší společnosti máme například pojištění bez ohledu na to, zda se jedná o jednu události či kumulaci na 10 000 000 korun, v zákoně je nastaveno 1 750 000 korun na jednu událost a 3 500 000 milionu korun na rok - s ohledem na výši cen nemovitostí je tato částka opravdu nízká. Zároveň bylo v pozměňovacím návrhu upraveno pravidlo na 50 % u obou částek pro franšízanty."

Co to pro realitní kanceláře bude znamenat, pokud nový zákon vejde v účinnost začátkem roku 2020?

"Jelikož Senát nijak nezasáhl do ustanovení ohledně účinnosti zákona, vypadá to, že zákon se stane účinným patnáctým dnem ode dne vyhlášení ve sbírce zákonů. Dle mého názoru je takto nastavená účinnost šibeniční pro to, aby měly realitní kanceláře prostor připravit vše potřebné. Změn totiž rozhodně nebude málo. Naštěstí u nás v kanceláři se bude jednat spíše o kosmetické úpravy, které jsme schopní zprocesovat poměrně rychle. Pro klid ostatních realitních kanceláří a zejména makléřů měl být dán dostatečný čas na to se připravit."

O Fincentrum Reality:

Fincentrum Reality vzniklo v roce 2013 jako dceřiná společnost finančně poradenské společnosti Fincentrum a.s. na základě potřeby klientů, kteří chtěli pomoci jak se správou finančních zájmů, tak i těch realitních. Díky propojení s Fincentrum a.s. zajištuje Fincentrum Reality komplexní servis při realizaci realitních obchodů a jejich financování. Ředitelem společnosti je Jaromír Mašek a roli provozního ředitele zastává Andrea Daňhelová.