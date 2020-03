Zahradní bazén nabízí rekreaci na vlastní zahradě

Udělejte si místo pro rekreaci z vlastní zahrady. Než ji ponechat pouze jako trávník, který vyžaduje spoustu údržby a fotbal si na něm děti i tak nezahrají, dopřejte jim tu nejlepší zábavu – koupání v zahradním bazénu. Vybírejte ale chytře. Zdánlivě nízká cena se nám vždy vymstí výrazně nižší kvalitou i užitnou hodnotou.

Nadzemní bazén není vždy tím pravým - zvažte zahradní bazény do země

Užít si bazén znamená pořídit si takový, který díky svému provedení, kvalitě, ale i potřebnému příslušenství, snižuje nutnost údržby bazénu i bazénové vody. Ideálním řešením jsou zahradní plastové bazény do země se zastřešením. Řada lidí se nechá nalákat na nadzemní levné bazény. Jejich konstrukce ale není příliš vhodná zejména do rodin s dětmi. Ty nechtějí v bazénu klidně relaxovat, ale spíše řádit. Avšak stěny tohoto bazénu nejsou na jejich dovádění stavěné. Snadno může dojít k poškození, taktéž k vysunutí fólie, do vody nejde z břehů skákat (ani třeba ze sedu), navíc je náročnější nad nadzemní bazény postavit zastřešení. Přitom zastření je v našich klimatických podmínkách nezbytností.

Díky zastřešení prodloužíte koupací sezónu i snížíte nutnost údržby

Zastřešení bazénu nabízí obrovské množství benefitů. Jedním z nich je prodloužení koupací sezóny. A nejde jen o pár zanedbatelných dnů. Zatímco nekrytý bazén využijete v našich klimatických podmínkách maximálně dva až tři měsíce, u krytého se start sezóny prodlouží o dva měsíce, a její ukončení klidně o další dva. Dnes není nic netradičního, že se pod krytým bazénem koupeme už ke konci dubna a sezónu končíme až na konci října. Zastřešení prohřívá vodu i prostor pod zastřešením, pomoci si ještě můžeme různými solárními vytápěcími systémy, či tepelným čerpadlem k bazénu.

Zahradní bazén se zastřešením navíc usnadňuje čištění bazénu i jeho kompletní údržbu. Nejsou nutné žádné solární ani zakrývací plachty, které znesnadňují používání bazénu. Do bazénu se nedostávají žádné nečistoty zvenčí. Rovněž je zastřešení bazénu bezpečné pro malé děti, protože jej lze zvenčí zajistit (na rozdíl od nebezpečných zakrývacích plachet). Prostor pod zastřešením lze v zimě využít k uskladnění středně náchylných rostlin na mráz. Například fíků v truhlících.

Plastový bazén do země jako ideální řešení

Ideálním řešením pro zahradu je plastový bazén. Ty vyrábí firma Bazeny-vyroba.cz. Bazény mají kulatý nebo oválný tvar, v jehož rozích se neusazují řasy. Firma nabízí plastové bazény až do velikosti 9×4 m s hloubkou 150 a 120 cm.

Bazén musí být z kvalitního materiálu a mít pevnou konstrukci

Bazény společnosti Bazeny-vyroba.cz se vyrábí z kvalitního materiálu firmy Röchling. Tento materiál je vysoce odolný, hodí se nejen pro bazény, ale i pro jímky a nádrže trvale vystavené slunečnímu světlu. Jeho životnost je až 40 let. Je stálobarevný, UV odolný i mrazuvzdorný. Bazény jsou vybaveny plastovým schodištěm, které lze řešit jako vnitřní či venkovní.

Technologicky jsou bazény vyráběny z polypropylénových desek s tloušťkou 5 mm. Ty se navzájem spojují svarem metodou horkovzdušného svařování. Konstrukce je vyztužena, pevná a stabilní. Plast již není nutné potahovat bazénovou fólií.

Možná budete muset, nebo chtít změnit plány, a zůstanete letos raději doma - na vlastní zahradě u domu či na chalupě. Připravte si ji včas na to, abyste si ji užili. Vy, ale i vaše děti a vnoučata. Bazén je ideální způsob, jak si léto na zahradě užít skutečně naplno.