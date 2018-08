Začněte pravidelně sportovat. ČPZP vám přidá 700 Kč na vaši dobrou kondici

Dostatečný pohyb chybí více než polovině Čechů. Předejít řadě zdravotních potíží přitom může pomoci i pouhá půlhodina intenzivního pohybu denně.

Pravidelné sportování přináší řadu pozitiv. Pohyb například snižuje hladinu krevního cukru, čímž omezuje výskyt cukrovky II. typu. Prospívá také činnosti mozku, je prevencí nádorových onemocnění, chrání před vznikem osteoporózy a zlepšuje celkovou fyzickou kondici. Jako bonus potěší snížení hmotnosti, nárůst svalové hmoty a psychická pohoda.

Podpora sportu ze strany pojišťovny

Zásadní význam pohybu pro zdraví populace si uvědomuje i Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), která svými preventivními programy dlouhodobě podporuje zdravý životní styl a prevenci proti civilizačním chorobám. "Proto jsme zatraktivnili programy zaměřené na podporu sportovních aktivit, aby si pohyb a jeho vliv na zdraví a kondici mohl vyzkoušet opravdu každý," vysvětluje tisková mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Mezi nejlákavější programy z nabídky ČPZP patří program Pravidelný pohyb s příspěvkem 700 Kč, který umožňuje ženám a mužům od 19 let využívat posilovny či tělocvičny k pravidelným sportovním aktivitám. Pro čerpání příspěvku stačí předložit na pobočce ČPZP doklad o zakoupení permanentky v hodnotě nejméně 1 500 Kč. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna myslí i na čerstvé maminky a v programu Žena po porodu přispívá částkou až 1 000 Kč na cvičení po porodu. Na cvičení pro děti do 2 let včetně pak poskytuje obnos 500 Kč v programu Zdravé dítě.

Příspěvek na přilbu a na plavání

Starší děti podporuje Česká průmyslová zdravotní pojišťovna mimo jiné v oblasti prevenci proti úrazům. Na ochrannou přilbu pro sporty jako je cyklistika, jízda na koni, in-line brusle a podobně lze v rámci programu Ochranná přilba získat pro děti do 18 let včetně příspěvek až 300 Kč. Pro malé plavce ve věku do 8 let včetně je určen program Organizované plavecké kurzy s čerpáním až 1 000 Kč. Pro plavce bez rozdílu věku je zase program Plavání zdarma nebo se slevou ve vybraných bazénech po celé republice.

Pokud ještě nepatříte mezi 1 245 000 pojištěnců České průmyslové zdravotní pojišťovny, můžete se do 30. 9. zaregistrovat online na www.cpzp.cz/205 nebo osobně na kterékoli ze 110 poboček po celé ČR. Zaregistrujte se do 30. 9. 2018 a výhody od ČPZP budete moci čerpat již od ledna příštího roku. Kompletní nabídka preventivních programů je přehledně uvedena na www.cpzp.cz/programy.