Zabijte leták - zachraňte strom. Slevy online na Tipli

Určitě tu situaci dobře znáte. Jdete vybrat schránku, ale dočkáte se pouze záplavy akčních letáků. Lámete si hlavu, co s nimi? Povíme vám, k čemu všemu můžete papírové letáky využít a zároveň představíme skvělou alternativu akčních letáků, která odpovídá dnešní době.

Papírové akční letáky neustále plní naše schránky. Můžeme si na schránku tisíckrát napsat "zákaz vhazování letáků", ale i tak si nás Kaufland leták spolehlivě najde. Je to zvěrstvo, které nemá v roce 2018 opodstatnění. Kromě toho, že jsou papírové letáky neekologické, tak v domácnosti zabírají místo a jejich prohlížení trvá celou věčnost.

A co využít letáky trochu kreativněji?

Akční letáky skrývají netušené možnosti

Kromě klasického použití na podpal nebo na mytí oken nabízí Albert leták i netradiční využití. Co si tak udělat z papírových letáků obálku nebo košík? Nebo jiná situace. Chystáte se na rande, ale v okolí není žádné květinářství. Překvapte svou vyvolenou originální květinou z letáků. Opravdoví fajnšmekři si mohou z letáků udělat vánoční stromek. Kreativitě se meze nekladou.

Pro informace o slevách jsou dnes ale papírové letáky naprosto nevyhovující.

Získejte slevy do svých oblíbených obchodů jedním kliknutím

Máme pro vás elegantní řešení. Zaregistrujte se zdarma do nákupního a věrnostního klubu Tipli a získáte s předstihem všechny akční letáky na jednom místě. Na Tipli si můžete letáky zobrazit kdykoliv a kdekoliv - třeba právě cestou do vašeho oblíbeného obchodu s potravinami. Vyberete si pouze obchody, které vás zajímají. Letáky si také můžete uložit do oblíbených a vrátit se k nim kdykoliv budete chtít.

Nejvýhodnější nákupy na internetu? Jedině s Tipli

Akční letáky ale nejsou jedinou vychytávkou, kterou si pro vás Tipli připravilo. Kromě bohaté nákupní inspirace zde naleznete také skvělou nabídku slevových kupónů. Uživatelům Tipli neunikne žádná slevová akce. A to nejlepší? Z každého nákupu na internetu vám Tipli pošle část peněz zpět jako odměnu.

Jak mohu získávat odměny s Tipli?

Nejprve se na Tipli bleskurychle zaregistrujete a pak už stačí jen přejít z Tipli do vašeho oblíbeného obchodu, kde nakoupíte. Odměna se vám připíše automaticky do 48 hodin od provedení nákupu. Jak je to možné? Internetové obchody jsou ochotné platit Tipli za přivedeného zákazníka. Tipli si ale provizi nenechá a větší část pošle vám. Jedním kliknutím tak ušetříte i stokoruny z vašeho nákupu.

Tipli bychom si, že vás zajímá, kolik za to všechno zaplatíte? Vůbec nic. Nákupní a věrnostní klub Tipli je a bude zdarma. Užijte si nejvýhodnější nákupy a zaregistrujte se na Tipli hned teď.