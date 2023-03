Za nejlepším zákaznickým zážitkem do Ski a Bike centra Radotín

Vítězem Visa Czech Top Shop 2022 je prodejce sportovního vybavení

S výběrem ideálního modelu lyžařské obuvi vám tu kromě přátelské a kvalifikované obsluhy pomůže 3D scanner, s nastavením správné pozice za řídítky kola zase specializované fit studio. Součástí areálu je i restaurace s venkovním posezením, elektro nabíječky na kola nebo toolboxy pro drobné cyklo opravy. Prodejna Ski a Bike centra Radotín v nedávno zrekonstruovaném areálu Vindyšovy továrny ale přitahuje zákazníky i jinak. "Je to myslím kombinace přívětivé obsluhy, technických inovací v prodejně a unikátnosti celého areálu, který díky restauraci a doplňkovému kulturnímu a sportovnímu programu láká k návštěvě i v okamžicích, kdy zrovna nechcete něco nakupovat," říká Lukáš Princ, spoluzakladatel Ski a Bike Centra Radotín. To se stalo vítězem hlavní kategorie hodnocení zákaznického zážitku v soutěži Visa Czech Top Shop za rok 2022.

Projekt je jedním z kroků, kterými společnost Visa podporuje malé a střední podniky: "Zavázali jsme se podpořit až osm milionů malých a středních podniků po celé Evropě. Daří se nám to díky řadě speciálních projektů. V Česku je to kromě soutěže Visa Czech Top Shop, jejímž cílem je zviditelnit ty nejzajímavější prodejny, také například program Česko platí kartou. V rámci něho mohou malé firmy získat platební terminál až na půl roku zdarma. Rádi jsme tyto dva projekty propojili a program Česko platí kartou jsme zahrnuli jako samostatnou kategorii do oceňování Visa Czech Top Shop," prozradil Josef Kunčar, který je ve společnosti Visa zodpovědný za vztahy s obchodníky.

Nákup v industriálním duchu

Design zbrusu nové vítězné prodejny Ski a Bike centra Radotín je minimalistický a moderní, ale zároveň zahrnuje přírodní a rustikální prvky. Cílem rekonstrukce bylo maximálně zachovat industriální duch Vindyšovy továrny a adaptovat jej do současnosti. "Tento projekt se dostal i do finále České ceny za architekturu 2020. Design prodejny jsme koncipovali tak, aby byl vzdušný. Zboží vystavujeme jako v galerii, ale zároveň jsou po ruce skladovací plochy s dalšími velikostmi a variantami zboží na vyzkoušení. Velmi důležité pro nás bylo i to, aby areál fungoval jako místo, kde se můžete zastavit během svých cyklovýletů, a šlo v něm pořádat různé komunitní cyklistické a lyžařské akce," vysvětluje Lukáš Princ.

Nová prodejna v Radotíně se otevírala na podzim 2019 a její rozjezd od jara 2020 ovlivnilo několik pandemických let. Ocenění tedy přichází v době, kdy teprve dostává příležitost ukázat všechny svoje možnosti. "Celá rekonstrukce 8500 m2 velkého areálu Vindyšovy továrny s restaurací, dvěma prodejnami, půjčovnou a dalšími prostory nebyl jednoduchý projekt. O nic takového se tu doposud nikdo nepokusil a nebylo tak možné předpokládat, že se to setká s tak velkým zájmem zákazníků. Cena Visa Czech Top Shop 2022 nás těší dvojnásob proto, že nám jí udělila odborná porota. Jde tak o další potvrzení úspěchu našeho podnikatelského záměru," dodává Lukáš Princ.

Kakao je super potravina

Na druhém místě letošního ročníku soutěže se umístila Pražská čokoláda Steiner & Kovarik, kterou milovníci této exotické pochutiny mohou zakoupit v několika firemních prodejnách v Praze. "Naší silnou stránkou je především důraz na zážitek. Dělat věci jen napůl nebo ve špatné kvalitě nám nedává smysl. To bychom radši nedělali nic. Jsme rádi, že to bylo v rámci soutěže Visa Czech Top Shop oceněno," říká spoluzakladatel firmy Petr Kovařík. Přestože se prodejny Steiner & Kovarik nachází v historických budovách, jejich interiér je velice minimalistický a moderní. Design prodejen má na starosti Silvie Steinerová společně se švagrem Jiřím Polanským. "Naše podnikání je založeno na tradičních hodnotách a respektu k historii. Proto pro nás bylo samozřejmostí zanechat původní, historické prvky budovy a vnést do nich vzdušnost, luxus a funkčnost," vysvětluje Petr Kovařík.

Firma klade důraz na udržitelnost a bio kvalitu svých produktů. Podle Kovaříka je tento aspekt pro některé zákazníky velmi důležitý. "Kakao je super potravina. Jeho kvalita se bohužel průmyslovým zpracováním v zemích jako je Belgie, Švýcarsko či USA ztrácí. Jedním z všeobecně rozšířených mýtů je, že čím tmavší čokoláda je, tím je lepší. Ovšem tmavá čokoláda, kterou koupíte například v každém supermarketu, získala svou černou barvu chemickou úpravou, metodou alkalizace. To jí ubírá na kvalitě. Čokoláda vyrobená tradiční metodou v melanžéru, zůstává hnědá jako kakaový bob. Navíc je po této úpravě stále plná antioxidantů, minerálů a dalších blahodárných látek," dodává Kovařík.

Nahlédnout do výroby šperků

Třetí příčku obsadila prodejna šperků JK Jitka Kudláčková, kterou zákazníci najdou v BB Centru na Praze 4. Prostorný showroom se zlatnickou dílnou a možností pohodlného parkování klientům umožňuje nahlédnout do výroby šperků. "Chtěli jsme ji zprostředkovat přímý kontakt se zlatnickým řemeslem. Spojení s výrobou je skvělé i pro rychlé konzultace s klientem, spolupráci a propojení i mezi prodejním a výrobním týmem," říká ředitel a spoluzakladatel firmy Dušan Mlynarčík.

Podle něho je zákazníci vyhledávají hlavně proto, že nabízejí něco jiného, než je běžné. "Baví nás barvy a zajímavé nápady, případně zakázková výroba, pokud si klient nevybere z naší standardní nabídky. Klienti se ptají i na investiční šperky s výjimečným designem, prvotřídní kvalitou a jedinečnými kameny," dodává Mynarčík.

Soutěž Visa Czech Top Shop ocenila obchodníky také v rámci speciálních kategorií. Kategorie Česko platí kartou patřila pražskému showroomu Kuchyně 4 you. Její majitelé se zapojili do projektu Česko platí kartou, jehož gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, a získali tak platební terminál zdarma po dobu jednoho roku. Cena čtenářů Newstream.cz zamířila do Mototechny Drive.

Slavnostní předání ocenění proběhlo na konci února v prostorách Magenta Experience centra na Pankráci a zúčastnili se jej kromě finalistů také zástupci titulárního partnera soutěže ze společnosti Visa, dále zástupci partnerů Moris Design a Samsung nebo prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. "Vidět tolik opravdových profesionálů a talentovaných lidí během slavnostního předávání je velmi potěšující a přeji všem vítězům, aby i v budoucnosti měli nejen otevřené dveře svých prodejen, ale také hlavy novým nápadům a inovacím, které pomohou dále budovat jejich podnikání. Už nyní se těším, co nám přinese nový ročník a jaké báječné prodejny opět budeme v rámci soutěže Visa Czech Top Shop moci navštívit," řekl country manažer Visa pro Českou republiku Petr Polák.

Mezi dvanáct finalistů ocenění Visa Czech Top Shop pro rok 2022 patřily prodejny dm v OC Černý Most, GrillCentrum WEBER Harfa, JIP Bořanovice, Ski a Bike centrum Radotín, Coop Strakonice, Démos Trade Liberec, Kostka Kolobka Hanušovice, JK Jitka Kudláčková, iWant Brno, Pražská čokoláda Steiner & Kovarik, VERMONT Store Prašná brána a Mototechna Drive.