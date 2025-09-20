Domácí

Los Emil uspán nebude. Horní Rakousko mu zajistí volný průchod

20. 9. 2025 8:40
Los Emil, který si získal srdce obyvatel už nejméně dvou států, zatím uspán nebude. Kvůli hrozbě uspání Losa byla dokonce sepsána petice. Zvíře nikoho neohrožuje a osaměle si putuje krajinou. Policie a odpovědné úřady však jeho cestu monitorují.
Emil překročil hranice. Aktuálně vede jeho trasa Rakouskem.
Emil překročil hranice. Aktuálně vede jeho trasa Rakouskem. | Foto: heute.at

Los Emil prozatím nebude po překročení hranice do Horních Rakous uspán a odvezen na českou hranici, oznámily hornorakouské úřady. Zvíře, které se několik týdnů pohybuje v severním Rakousku, podle očekávání v pátek ráno překonalo hranici mezi Dolními a Horními Rakousy. Dokud nehrozí žádné nebezpečí, úřady nechají Emila spolkovou zemí projít, zdůraznila odpoledne kancelář zemské radní pro zemědělství, píše web ORF.

Původně hornorakouské úřady uvažovaly o tom, že by nechaly Emila uspat a následně ho převezly na hranici s Českem. Na Šumavě by se mohl připojit k tamní losí populaci. Kvůli zvířeti vznikla v Horních Rakousích speciální pracovní skupina zahrnující zástupce zemské vlády, místních úřadů, myslivce, policii a odborníky. Plány úřadů ale kritizovala nevládní organizace na ochranu zvířat Tierschutz Austria a podle agentury APA varovala, že proti rozhodnutí podnikne právní kroky.

Vzhledem k tomu, že los aktuálně není sám v ohrožení ani nepředstavuje riziko pro lidi, může v klidu zkoumat Horní Rakousy, uvedla zemská radní odpovědná za zemědělství Michaela Langerová-Weningerová. "Tohoto zvířecího hosta srdečně vítáme," řekla. Ujistila, že úřady kvůli bezpečnosti jeho samotného i lidí sledují, kde se los vyskytuje.

Emil v pátek prošel kolem městysu Kronstorf jižně od Lince a vedení obce na Facebooku informovalo, že ho doprovází policejní hlídka. Zároveň vyzvalo řidiče, aby v případě, že u silnice losa spatří, opatrně a klidně pokračovali v jízdě. Předtím zvíře přeplavalo řeku Enži (Enns), kterou prochází hranice mezi Horními a Dolními Rakousy. Emil způsobil uzavírku a přerušení provozu na západní železniční trati poblíž St. Pölten poté, co se objevil na železničních kolejích. Trať byla uzavřena na několik hodin.

Emil přitahuje mnoho zvědavců, na sociální síti Facebook existuje skupina s více než 10 fanoušky fanoušky, která dokumentuje jeho cestu.

Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, do Rakouska se dostal přes Česko. Cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. České i rakouské úřady obyvatele žádají, aby losa neplašili a nepřibližovali se k němu.

 
