Využijte poslední šanci k výhodné investici, za 3 roky ji Upvest zhodnotí až o 18 %

Platforma Upvest umožňuje drobným i větším investorům zhodnocení peněz prostřednictvím financování developerského projektu na principu crowdfundingu.

Věděli jste, že je možné investovat do realitních projektů? Crowdfundingová platforma Upvest má za sebou dva úspěšně zafinancované developerské projekty, do kterých veřejnost vložila 16 milionů Kč. S ročními výnosy 5 - 8 % a splatností v řádu 1 - 3 let jde o pro drobné i větší investory novou zajímavou příležitost. Začít investovat je možné už s částkou 5000 Kč, vše je vyřizováno online, včetně založení účtu, investování i distribuce výnosů.

Čistý výnos 18,2 % za tři roky

Aktuálně nabízí Upvest možnost investování do projektu Polyfunkčního domu Vinařská v brněnské rezidenční lokalitě Masarykova čtvrť. Maximální cílová částka je v tomto případě 35 milionů Kč. Očekávaný absolutní čistý výnos pro investora činí 18,2 %, tedy 5,44 % p.a. s předpokládanou dobou trvání investice 3 roky. Čistý výnos bude investorům vyplácen společně s jejich vkladem jednorázově, a to z prodejů jednotlivých bytů a ateliérů.

V případě Polyfunkčního domu Vinařská jde o výstavbu dvou pětipodlažních domů a společného podzemního parkoviště. Dohromady v budovách vznikne 44 ateliérů a dvě bytové jednotky společně s 56 garážovými stáními a 13 venkovními parkovacími místy. Developer pracující na tomto projektu v roce 2011 ve stejné lokalitě již úspěšně postavil podobný projekt polyfunkčního domu a stojí také například za známým brněnským mrakodrapem AZ Tower.

Projekt má již územní rozhodnutí a developer bude zahajovat stavební řízení. Investice crowdfundingové kampaně Upvestu a tedy peníze investorů, developerovi poslouží na úhradu části kupní ceny pozemku.

Pospěšte si, moc času nezbývá

Aktuálně zbývají poslední dny, kdy je možné do tohoto projektu investovat. Předchozí úspěšně zrealizované kampaně ukázaly, že crowdfundingové kampaně tohoto typu jsou vhodné pro investory všech věkových kategorií a zaměření, a to hlavně díky nízké minimální částce pro investování, výhodnému zhodnocení a jednoduchému zakládání a spravování investice přes internet.