Výtah nové generace nepotřebuje hlídače!

Každý den nám neúnavně slouží. Přepravuje nás nahoru a dolů, vozí nákup, kočárek i kolo. Zaslouží si tu nejlepší možnou péči. Vždyť mu svěřujeme to nejcennější, co máme. Náš život a život našich blízkých. O kom je řeč? O výtahu.

Výtah, jinak také zdviž, je zdvihadlo, které přepravuje osoby nebo náklad svislým nebo šikmým směrem po pevné dráze. Musí splňovat všechny požadavky bezpečnostních předpisů a být pod pravidelnou kontrolou.

Plošina tažená nebo tlačená lany, řetězy nebo hydraulikou. V provozu bývá několik desetiletí. Aby vám dobře a bez závad složila, je zapotřebí pravidelné péče. Nechte výtah pravidelně kontrolovat a udržovat. Tato malá investice se vám tisíckrát vrátí. Co je důležitější, než lidský život a zdraví?

Pravidelné kontroly

Provozovatel výtahu je přímo zodpovědný za jeho technický stav i bezpečný provoz. Musí zajistit všechny řádné kontroly, prohlídky i servis.

Moderní výtah

Dnešní výtah je tvořen kabinou umístěnou ve výtahové šachtě. Dříve byly poháněny párou, vodou, nebo lidskou silou. Dneska už je pohání elektrický pohon. Ale to není vše.

Výtahy nové generace jsou pod kontrolou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. A rozhodně to neznamená, že u něj provozovatel spí i bdí.

Služba 24/7 Connected Services

Splněný sen. Revoluce v servisních službách. Šetří čas i peníze. Jak?

Uvnitř výtahu je předinstalovaný čip, který bez přestávky sdílí aktuální stav výtahu s cloudovou službou. Ta všechny data analyzuje a drží nonstop dozor nad bezpečností všech uživatelů výtahu.

Špatně se dovírají dveře? Výtah jede pomaleji než obvykle? Cuká se? Je třeba provést kontrolu? To vše si služba hlídá sama. Z dat odeslaných na úložiště dokáže vyčíst i tu nejmenší závadu. Systém okamžitě zhodnotí situaci a určí, zda je třeba okamžitý zásah, nebo to pár hodin počká.

S aktuální situací je seznámeno zákaznické centrum, technická podpora i servisní technik.

Technologie KONE 24/7 Connected Services šetří vaše finance i čas, umožňuje bezprostředně zareagovat.

Nespornou výhodou je právě to, že odpadá nutná návštěva technika, který nejprve zjišťuje závadu a až pak rozhodne o řešení situace. I to něco stojí. Čas je drahý a často trvá dlouhé minuty nebo hodiny, než zjistí, co se vlastně děje.

Díky servisu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu hned víte, na čem jste. Nestane se, že něco přehlédnete. Budete vědět, kolik vás oprava bude stát. A technik bude vědět, kam koukat, co opravovat, Spolupráce výhodná pro všechny strany.

Servis je dostupný nonstop, už nemusíte pár minut po půlnoci přemýšlet, co dělat. Mám zavolat servis nebo počkat do rána? Nebudou otrávení, že je tahám z postele? Už se nemusíte bát. Výtah nové generace se o to postará sám.